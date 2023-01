Colombia cree que la prioridad de la Celac debe ser la lucha contra emergencia climática

Buenos Aires, 25 ene (Sputnik).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el martes que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) debe centrarse en la lucha contra la crisis climática.



La principal prioridad debe ser la lucha contra la emergencia climática, «que da posibilidades, sobre todo si integramos las respuestas a la crisis», dijo Petro durante una rueda de prensa en el marco de la VII cumbre de jefes de Estado de la Celac que acoge Buenos Aires.



«En las últimas décadas, América Latina ha pasado a tener una marginalidad muy grande, su voz se ha reducido en los escenarios del mundo, más cuando no ha unificado esa voz», calibró.



El presidente colombiano sostuvo que en la región, por el contrario, hay una «potencialidad que podría ayudar de manera importante y no marginal en la solución de la crisis climática construyendo una política común que nos dé más fuerza».



«Mientras EEUU es una gran plataforma de gases de efecto invernadero, nosotros tenemos la principal esponja» con el Amazonas, que puede representar «una carta de negociación de aporte real en las discusiones del mundo para revitalizar la selva amazónica», añadió.



Petro remarcó que la deficiencia de EEUU para transitar hacia una economía descarbonizada, lo que » hace que se necesite del gran potencial de América Latina», por ejemplo, para desarrollar una red eléctrica.



Cumbres como la Celac permiten analizar cómo moverse «hacia la posibilidad de industrialización a partir de la descarbonización usando el potencial latinoamericano de energías limpias que en casi todos los países tiene un potencial superior al que necesita», refirió.



El mandatario colombiano resaltó a la Celac como «el verdadero espacio de integración latinoamericana», y calificó como «reunión exitosa» al evento que reúne a representantes de los 33 países que integran el foro.



Este espacio debe pasar ahora «de la retórica a construir esa integración a través de proyectos concretos», señaló.



Fracaso de la guerra a las drogas



El presidente colombiano también se refirió a otro de los grandes problemas que asola a la humanidad a partir del fracaso de la lucha contra las drogas, vigente desde la administración del entonces presidente estadounidense Richard Nixon (1969-1974).



«La guerra a las drogas que anunció Nixon es un fracaso total en todos los indicadores, tanto para ellos como para nosotros: más muertos aquí, y allí por sobredosis, más poder de organizaciones multicrimen, más desestabilización democrática en los países», enumeró.



La paz de Colombia depende de un cambio en la política de drogas, aseguró Petro.



Al responder a preguntas de periodistas, el mandatario destacó su propuesta a su par de Venezuela, Nicolás Maduro, de regresar al sistema interamericano de derechos humanos, «el tratado de derechos humanos más poderoso del continente».



«Si esa decisión se toma, será un gran paso de que el pueblo venezolano pueda recuperar los derechos», planteó.



Respecto al aporte de China a la región, Petro evaluó que el país asiático «se ha convertido en un poder mundial inobjetable», y observó que debe utilizar su poder planificador desde el Estado para combatir el cambio climático.



«EEUU, ligado al libre mercado, tiene que ser capaz de descarbonizar su economía, y China tiene que demostrar que ese poder de planificación del Estado puede superar la crisis climática; el que gane ahí se convierte en el poder mundial, y el que pierda, puede conducir a la humanidad a su extinción», advirtió.



Durante su intervención, Petro reveló que su país tiene material de guerra ruso, como helicópteros, que tienen problemas de manutención sin que se puedan solucionar, pues «la asistencia ahora es imposible».



«Desde EEUU pidieron que se lo entregásemos para dárselo a Ucrania, y les dije que la Constitución colombiana tiene por mandato la paz», reveló.



El mandatario aprovechó también para manifestar su preocupación por la «agresión» que tiene lugar en Ucrania y afirmó que éste debería ser considerado un delito internacional.



En el último tramo de su alocución, el presidente colombiano rescató lo que comentó durante el evento su par Uruguay, Luis Lacalle Pou, que «dijo que una institución no puede depender del carácter ideológico de una mayoría de gobiernos».



La Celac es un mecanismo intergubernamental de ámbito regional que promueve la integración y desarrollo de 33 países latinoamericanos y caribeños que la integran. (Sputnik)