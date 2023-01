Presidente de México estima prudente que Maduro no viaje a Cumbre de Celac en Argentina

Ciudad de México, 24 ene (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró prudente la decisión de su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, de no asistir a la séptima Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se celebra este martes en Argentina, porque la derecha preparaba un «show mediático» en su contra.



«Fue prudente la postura del presidente Maduro de no asistir, porque la derecha, el conservadurismo muy beligerante de Argentina, tenían preparado un show mediático», dijo en conferencia el jefe de Estado.



López Obrador confirmó que tampoco asiste a la Cumbre por compromisos de su agenda de trabajo y que grabó un mensaje que será transmitido en Buenos Aires.



Consideró además que la decisión de Maduro evita las provocaciones de sectores conservadores argentinos.



«Hizo muy bien, hay que evitar las provocaciones y los conservadores en todos los lados actúan así, como tienen el control de la mayoría de los medios, por ejemplo en Argentina el (grupo de medios) Clarín (…) hizo muy bien Maduro en no prestarse, en no caer en una trampa mediática», subrayó.



El gobernante estima que en algunos países sudamericanos existen esos periódicos que surgieron durante los regímenes militares de los años 1970 y 1980.



Esos medios «vienen desde las dictaduras militares, como el Mercurio de Chile, así están en todos lados, en España, Europa y EEUU», prosiguió.



El mandatario mexicano estima que los medios que considera como la prensa más famosa, «utilizan lo mediático para ir socavando a gobiernos populares que no se someten a los intereses de las oligarquías».



El Gobierno de Venezuela informó el lunes que el presidente Maduro suspendió su participación en la reunión de mandatarios, debido a un «plan de agresión» que se gesta contra la delegación del país caribeño.



El Gobierno de Caracas dijo que Maduro tomó la decisión con el objeto de contribuir al buen desarrollo y éxito de la Cumbre, «ante este escenario de planes extravagantes diseñado por extremistas de la derecha alineados a intereses externos a nuestra región».



Representantes de 33 países latinoamericanos y caribeños participarán este martes en la séptima cumbre de jefes de Estado y Gobierno en Buenos Aires, donde destaca el regreso de Brasil al foro de diálogo político y cooperación regional.



México impulsó la renovación de la Celac a partir de 2020, cuando ejerció la presidencia pro tempore que trasladó el año pasado a Argentina. (Sputnik)