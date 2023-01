Zelenski y Macron abordan los pasos para poner fin al conflicto en Ucrania

París, 25 ene (Sputnik).- El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, declaró que discutió en una conversación telefónica con su homólogo francés Emmanuel Macron, los pasos diplomáticos para poner fin al conflicto en Ucrania.



«Examinamos los pasos diplomáticos para poner fin a la guerra», dice un mensaje en el canal de Telegram de Zelenski.



Se indica que el líder ucraniano agradeció la decisión de Francia de proporcionar a Kiev tanques ligeros y reforzar la capacidad de defensa de Ucrania, en particular, con sistemas avanzados de defensa aérea.



Además, Zelenski destacó que «los atletas rusos no tienen lugar en los Juegos Olímpicos de París».



Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lleva a cabo en Ucrania desde el 24 de febrero y apoyan a Kiev con los suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.



Rusia, por su parte, les envió notas de protesta a todos los Estados que suministran armas a Ucrania.



El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas.



A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó que los intentos de saturar a Ucrania de armamento no favorecen al avance de las negociaciones y tendrán un impacto negativo en la situación. (Sputnik)