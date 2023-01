La ONU critica el suministro de tanques a Ucrania

ONU, 27 ene (Sputnik).- El suministro de tanques a Kiev no es un paso hacia una paz justa en Ucrania, declaró Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU.



«Lo que queremos ver es una paz justa en consonancia con la Carta de la ONU y con el derecho internacional, pero lo que estamos viendo no nos lleva en esa dirección», dijo Dujarric ante la prensa, comentando el envío masivo de tanques a Ucrania.



El miércoles, Alemania anunció su decisión de enviar a Ucrania 14 carros de combate Leopard 2, además de autorizar las entregas de este tipo de tanques desde otros países. Por su parte, EEUU anunció el plan de donar a Ucrania 31 tanques M1 Abrams.



Polonia, que ya entregó a Ucrania unos 250 tanques T-72, también se mostró dispuesta a suministrar a Kiev hasta 14 tanques Leopard 2.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró entonces que Moscú considera el envío de tanques a Kiev como una implicación directa de Occidente en el conflicto en Ucrania a pesar de las declaraciones desde capitales europeas y Washington de que no es así. (Sputnik)