Rusia afirma que el barco con fertilizantes rusos donados no llegó a su destino en Malaui

Estambul (Turquía), 26 ene (Sputnik).- El único barco con fertilizantes rusos donados a Malaui por mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no logró llegar a su destino en cinco meses, denunció este jueves el embajador ruso en Ankara, Alexéi Yerjov.



El embajador recordó la iniciativa de Rusia de entregar a los países más pobres de manera gratuita 262.000 toneladas de fertilizantes rusos bloqueadas en Letonia, Estonia, Bélgica y los Países Bajos, y que la solicitud oficial relacionada con el tema se había trasmitido al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, el pasado 7 de septiembre.



«El primer y único lote de 20.000 toneladas fue enviado desde los Países Bajos a Malaui el 28 de noviembre de 2022. Rusia asumió, además, todos los gastos de envío y transporte de la carga, y también pagó los servicios de mediación de 200.000 dólares del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)», dijo el embajador a Sputnik.



Los fertilizantes llegaron al puerto de Mozambique el 28 de diciembre y ahora deberían estar en camino a Malaui, recalcó el diplomático, agregando que se trata de «una operación humanitaria y ayuda a los necesitados en vísperas de la nueva temporada de siembra».



«Por lo tanto, bajo los auspicios de la ONU, ya tarda casi cinco meses el envío de solo una y la más pequeña parte de los fertilizantes gratuitos, y la carga aún no ha llegado al destinatario. Solo queda adivinar cuánto tiempo tomará desbloquear y entregar las 242.000 toneladas restantes», subrayó el embajador ruso.



El 22 de julio de 2022, Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de granos y fertilizantes de Ucrania por el mar Negro en medio de las hostilidades.



El acuerdo estipulaba también el desbloqueo de las exportaciones rusas de alimentos y abonos, pero Moscú denunció que esta parte del pacto no se cumplía.



La ONU aseveró que las restricciones se levantarían. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que había acordado con su homólogo ruso, Vladímir Putin, la posibilidad de suministrar gratis los abonos y cereales rusos a lo países africanos afectados por el hambre. (Sputnik)