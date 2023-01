La balanza comercial de México registra déficit de $26.421 millones en 2022

Ciudad de México, 27 ene (Sputnik).- La balanza comercial de México presentó un déficit de 26.421 millones de dólares en 2022, que es más del doble que el saldo negativo del año anterior, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



«En 2022, la balanza comercial presentó un déficit de 26.421 millones de dólares, que se compara con el de 10.939 millones de dólares reportado en 2021», indica la información preliminar sobre el comercio de mercancías publicada por el organismo estatal autónomo.



México exportó por un valor total de 578.193 millones de dólares el año pasado, que representa un incremento de 16,9 por ciento con respecto a 2021.



Pero las importaciones totales sumaron 604.614 millones de dólares, que es un aumento de casi 20 por ciento.



La información señala que en diciembre del año pasado se registró un superávit en el comercio internacional de 984 millones de dólares, cifra que fue mayor al saldo positivo de los 603 millones de dólares obtenido en el mismo mes de 2021.



Lo anterior se derivó de una disminución del superávit de la balanza de productos no petroleros que pasó de 13.696 millones de dólares en 2021 a 8.481 millones de dólares en 2022.



Además, la balanza de productos petroleros sufrió un mayor déficit que se elevó de 24.635 millones de dólares en 2021 a 34.902 millones de dólares en 2022.



Exportaciones



En diciembre de 2022, el valor de las exportaciones de mercancías mexicanas fue de 49.323 millones de dólares.



Esa cifra está integrada por 46.479 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 2.844 millones de dólares de petroleras (sobre todo crudo), que solo representan un seis por ciento de las ventas mexicanas al exterior.



De esta forma, las exportaciones totales reportaron un crecimiento anual de 3,4 por ciento.



Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a EEUU avanzaron un ligero 2,0 por ciento a tasa anual mientras que las canalizadas al resto del mundo crecieron 11,2 por ciento.



Las exportaciones de mercancías a EEUU representan un 82,65 por ciento del comercio exterior mexicano, y entre ellas destacan las manufacturas de la industria automotriz, que aporta el 25,45 por ciento.



En diciembre de 2022, con cifras que descartan el impacto de las estaciones del año en la actividad económica, las exportaciones totales de mercancías mostraron un retroceso mensual de 1,44 por ciento.



Importaciones



Las importaciones superaron los 600.000 millones de dólares el año pasado para el comercio exterior, uno de los principales motores de la economía mexicana.



Las compras al exterior de productos no petroleros en todo 2022 tuvieron un valor de 530.500 millones de dólares, que es un crecimiento de un 17,4 por ciento.



Pero las importaciones de productos petroleros (sobre todo gas), fueron de 74.114 millones de dólares, con un notable incremento de 37,6 por ciento en 2022.



En diciembre del año pasado, el valor de las importaciones de mercancías fue de 48.339 millones de dólares.



Ese monto implica un ascenso anual de 2,6 por ciento, producto de la combinación de un alza de 3,4 por ciento en las importaciones no petroleras y de un descenso de 3,8 por ciento en las petroleras.



Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron aumentos anuales de 2,1 por ciento en las de bienes de uso intermedio y de 13,2 por ciento en las de bienes de capital, así como una reducción de 1 por ciento en las importaciones de bienes de consumo.



Con series ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales registraron un avance mensual de 2,72 por ciento, derivado de alzas de 1,87 por ciento en las importaciones no petroleras y de 10,60 por ciento en las petroleras.



Por tipo de bien, se presentaron ascensos mensuales de 5,1 por ciento en las importaciones de bienes de consumo, de 2,3 por ciento en las de bienes de uso intermedio y de 3,2 por ciento en las importaciones de bienes de capital. (Sputnik)