La presencia de Chaves en Davos resultó ser el parto de los montes…

Es evidente que a este presidente no le interesan las congojas de los pobres, su el camino es vender lo que no le pertenece, que son los bienes, los recursos nacionales y el sudor de los pobres mal pagados. Su sueño, si es que realmente tiene alguno, es entregar lo que es nuestro, de todos los ticos, a los explotadores extranjeros.

A este señor Presidente no piensa en nada cuando se trata de desarrollo nacional auténtico. Si los trabajadores son mal pagados o si están desocupados, o si el arroz, el maíz y los frijoles que debíamos producir en nuestros campos y con sudor tico, ahora estamos obligados a comprarlos en el extranjero. Eso no le importa al gobernante porque gobierna en El Zapote, pero no tiene ideas ticas, pero sí muchas gringas. Es una desgracia tener un gobierno que, para decir lo menos, es extranjerizante y no tiene raíces en nuestro suelo. Cuándo debe tomar decisiones, sus ideas no nacen de las tradiciones nacionales que no conoce, más bien de los “gustos” de los imperialistas gringos.