Moscú critica declaraciones de Stoltenberg sobre el rol de la OTAN en conflicto ucraniano

Moscú, 27 ene (Sputnik).- Las palabras del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sobre el papel del bloque bélico en el conflicto en Ucrania son una «hipocresía criminal», declaró este viernes la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.



«Es increíble cómo las mismas personas pueden decir en serio que no son parte del conflicto, ya que no van a enviar infantería ni aviones. ¿Se puede suministrar tanques? Los tanques no se conducen solos, estos (vehículos) son los que están controlados por personas. Esto es una pura hipocresía, una hipocresía criminal», dijo Zajárova en una sesión informativa.



Stoltenberg afirmó antes que la alianza no es ni será parte del conflicto en Ucrania ni tampoco enviará tropas o aviones hacia allá.



Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia lleva a cabo en Ucrania desde el pasado 24 de febrero y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.



Rusia, por su parte, envió notas de protesta a todos los Estados que suministran armas a Ucrania.



El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. (Sputnik)