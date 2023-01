Moscú espera que la nueva embajadora de EEUU no cometa los errores de su predecesor

Moscú, 27 ene (Sputnik).- Rusia espera que la nueva embajadora de EEUU en Moscú, Lynne Tracy, no repita los errores que cometió el ex jefe de la legación diplomática rusa Michael McFaul, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.



«Esperamos que la actual embajadora tenga en cuenta los errores de uno de sus predecesores, el rusófobo ya patentado McFaul», dijo Zajárova en una rueda de prensa.



Según la diplomática, la injerencia en los asuntos internos de Rusia bajo el pretexto de trabajar con la sociedad civil convirtió a McFaul en un paria.



«No le recomendaría a la nueva embajadora que siguiera este camino erróneo», indicó.



Al mismo tiempo, añadió que Moscú se da cuenta de que, «dada la rusofobia que rige en la élite política estadounidense, la nueva embajadora de EEUU casi no tiene ningún margen de maniobra».



McFaul fue embajador en Moscú de 2012 a 2014 y en este tiempo criticó públicamente la política de las autoridades rusas por intentos de presionar a otros países, por represalias contra el disenso y la recentralización del poder en Rusia, entre otras cosas. Además, sostuvo entrevistas con varios líderes de la oposición rusa en medio de las protestas masivas del movimiento Por unas Elecciones Libres.



En 2016, la Cancillería de Rusia le prohibió el ingreso al país por dañar intencionalmente las relaciones entre Moscú y Washington.



La nueva titular de la embajada de EEUU en Moscú –Tracy– había jurado el cargo el 9 de enero y llegó a la capital rusa el día 26, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este puesto.



Tracy ejerció de 2017 a 2018 como asesora principal para Rusia en la Oficina de Asuntos Europeos y Euroasiáticos del Departamento de Estado. De 2014 a 2017 fue jefa de la misión adjunta en Moscú.



También trabajó en el pasado como funcionaria de oficina para Kazajistán y Georgia, así como jefa de la misión adjunta en Turkmenistán, y desde 2019, se desempeñaba como embajadora de EEUU en Armenia. (Sputnik)