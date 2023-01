Atacado con drones un arsenal del Ministerio de Defensa de Irán en la ciudad de Isfahán

Moscú, 29 ene (Sputnik). – Un almacén de munición del Ministerio de Defensa de Irán situado en la ciudad de Isfahán (norte), donde anoche se produjo una potente explosión, fue atacado con drones, informó la agencia de noticias iraní IRNA.



«En la noche del sábado para domingo, tuvo lugar un ataque con minidrones contra una de las instalaciones del Ministerio de Defensa de Irán. Gracias a las medidas de protección, uno de los drones fue abatido por la defensa antiaérea y otros dos fueron interceptados y destruidos», destacó el comunicado.

⚠️ @sentdefender || Explosions are being reported in multiple Cities across Iran tonight including Hamedan, Isfahan, and Karaj; there are also reports that Air Defenses have been Activated at Hamadan Airbase in the Northwest of the Country.pic.twitter.com/ZrSENny0Q7

