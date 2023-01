Protestas en EEUU tras la publicación del vídeo que muestra la muerte de Tyre Nichols

Washington, 28 Ene. (Europa Press) – Numerosas protestas han tenido lugar este viernes en todo el territorio estadounidense después de que las autoridades de Memphis, en el estado de Tennesse, hicieran público el vídeo que muestra la agresión de cinco expolicías a Tyre Nichols, un afroamericano de 29 años muerto el pasado 10 de enero por las heridas que le causaron los agentes.

Las ciudades de Chicago, Memphis o Nueva York han acogido a manifestantes en contra de la violencia policial, tras la muerte del joven afroamericano Nichols por un enfrentamiento con cinco uniformados.

Según ha recogido el medio ‘Usa Today’, incluso con temperaturas bajo cero y al grito de «los policías asesinos deben de irse», cientos de manifestantes han acudido a una comisaría de Policía en Chicago, durante una de las primeras protestas que han surgido a raíz de las revelaciones en vídeo de la paliza a Nichols.

This is how #MemphisPolice beat Tyre Nichols, just because he was black? The video goes viral.#TyreNichols #JusticeforTyreNichols #TyreNicholsVideo pic.twitter.com/mBjjmqBCUs

— World Times (@WorldTimesWT) January 28, 2023