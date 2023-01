La UE estudia el marco legal para catalogar a Guardia Iraní como organización terrorista

Bruselas, 30 ene (Sputnik).- La Unión Europea (UE) está analizando la posibilidad legal de proclamar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), la unidad de élite del país, como un grupo terrorista, según el periódico Financial Times.



El 19 enero, el Parlamento Europeo llamó a la UE a incluir al CGRI en la lista de organizaciones terroristas, culpándolo por la violenta represión de las protestas nacionales y la participación en el presunto suministro de drones a Rusia.



«La UE está explorando opciones legales para designar al CGRI como una organización terrorista», publicó el medio en su sitio web, citando a las fuentes familiarizadas con el asunto.



El dictamen sobre la legalidad de la medida se elaborará en las próximas tres semanas, apunta el texto.



Se señala que será «un gran cambio de las políticas» hacia Irán que incluso podría poner fin a cualquier esperanza de restablecer el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) sobre el programa nuclear iraní.



No obstante, según comentó al periódico el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, «si el régimen iraní es tan malo (…) tenemos que intentar evitar que este tipo de régimen tenga una bomba nuclear».



«Y no conozco otra forma de hacerlo que hacer que el PAIC funcione», añadió Borell.



En julio de 2015, Irán y el Grupo 5+1 (China, EEUU, Francia, el Reino Unido y Rusia más Alemania) sellaron el PAIC que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear de Irán, con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.



En mayo de 2018, el entonces presidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) sacó a EEUU del acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado.



Un año después, Teherán respondió con la disminución de manera gradual de sus compromisos en el marco del PAIC ante la falta de avance del resto de países signatarios para contrarrestar las restricciones norteamericanas.



Las partes del acuerdo, junto con EEUU, iniciaron negociaciones para restablecer el pacto nuclear en abril de 2021 en Viena.



En marzo pasado las consultas se estancaron, pero a finales de junio Borrell afirmó haber acordado con el ministro de Exteriores iraní, Hosein Amir Abdolahian, reanudar las conversaciones.



En agosto, Irán remitió a Borrell su respuesta al texto del proyecto de acuerdo sobre la restauración del pacto nuclear de 2015. En la UE calificaron como «constructiva» la respuesta de Irán y comentaron que están consultando con EEUU los siguientes pasos a emprender. (Sputnik)