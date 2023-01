Mongolia sufre el daño colateral de las sanciones a Rusia, afirma primer ministro

Londres, 30 ene (Sputnik).- Las sanciones impuestas a Rusia están teniendo fuertes repercusiones en la economía de Mongolia, dijo el primer ministro de esta nación asiática, Luvsannamsrai Oyun-Erdene, al diario Financial Times.



«Aunque Mongolia es un país democrático, también está bajo presión debido a las sanciones impuestas a Rusia», declaró Oyun-Erdene. Las medidas restrictivas en vigor, según él, equivalen a «una doble sanción a Mongolia», a pesar de que no tiene ninguna «culpa».



El político mencionó en particular que Mongolia se quedó sin los pagos que cobraba a las aerolíneas por sobrevolar su territorio, luego de que Rusia prohibiera el uso de su espacio aéreo para algunos países en respuesta a las sanciones de la Unión Europea contra su industria aeronáutica.



El conflicto de Ucrania, según Oyun-Erden, «está teniendo un enorme impacto negativo en la economía mundial, y especialmente en los países pequeños y sin salida al mar, incluida Mongolia».



«Las sanciones económicas deben imponerse sobre la base de una extensa investigación porque están teniendo grandes impactos e influencias negativas en otros países», afirmó el primer ministro.



Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia continúa en Ucrania desde el 24 de febrero e impusieron medidas restrictivas para elevar el costo del conflicto para Moscú.



Según la base de datos Castellum.AI se activaron casi 11.000 sanciones individuales y sectoriales en relación con Rusia desde finales de febrero pasado.



Para el presidente Vladímir Putin, la política de contención frente a Rusia forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente cuyas sanciones asestan un duro golpe a la economía mundial. (Sputnik)