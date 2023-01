Hicaco Grill lleva la innovación gastronómica a Garabito

San José, 30 ene (Elpaís.cr).- Basta con alzar la mirada para divisar desde cualquier punto su silueta impecable, con ese aire un tanto peculiar de una noche de verano con brisa. Luces y colores tenues que hacen juego con el brillo de la luna y el cielo azul, encajan a la perfección con la decoración, donde predomina la elegancia, el estilo y buen gusto, así fue como Hicaco inauguró este miércoles 25 de enero, su segundo restaurante en Garabito, bajo el nombre de Hicaco Grill.

Desde hace un mes que abrió sus puertas al público Hicaco Grill no solo es el último hito del paisaje que embellece la ruta 34, sino también la novedad culinaria ambiciosa de uno de los cantones más turístico de Costa Rica, para saldar la deuda con los clientes que cada vez más demandan sabores exquisitos.

Consciente de que corren nuevos tiempos, Hicaco Grill trae una ebullición de sabores exquisitos que la mano de su chef Zugetcy Leitón Cerdas, quien ha innovado el menú del restaurante para complacer a los paladares más exigentes.

De fondo suena la bachata rosa, un tema insigne de la música latinoamericana, todos disfrutan sus tragos, conversan de negocios, temas de familias y proyectos, mientras un mago y sus trucos de cartas saca las mejores sonrisas a los invitados. En el otro extremo del salón un experimentado bartender se roba los aplausos al conquistar al público con su show de tragos y malabares, minutos más tardes, todas las miradas se centran en una bellísima joven cubana de vestido y labios rojos que entra al centro del salón al ritmo de la guitarra, para deslumbrarnos con sus pasos de flamencos, como antesala al momento crucial de la noche.

“Queremos impulsar y traer una oferta nueva a Garabito que la hemos venido trabajando tanto para este nuevo restaurante como también para el que tenemos en Jacó. Nos sentimos complacidos de que Dios nos haya dado la oportunidad de lograr esta inauguración y poderles decir que este restaurante tiene las puertas abiertas para todos sus clientes, familiares y amigos, con la promesa de que siempre vamos a tratar de llegar a un objetivo mayor al que podíamos haber logrado en tiempos anteriores. Esta inauguración no hubiese sido posible sin el apoyo de todo el equipo, tenemos muchos colaboradores que están con nosotros desde que abrimos nuestro primer restaurante y que son super valiosos para este crecimiento que hemos tenido. No puedo dejar de reconocer a mi familia por la confianza que me han dado. Todos ellos son el corazón que impulsa la magia que el Hicaco Grill está ofreciendo hoy y cada vez que viene un comensal a este restaurante”, expresó muy emocionado Francisco González, propietarios de Hicaco Grill.

Tanto González como Leitón destacaron que solo en Hicaco Grill e Hicaco Jacó van a poder deleitarse de una langosta cocinada a la vista del cliente y preparada con una receta única a la que se le han impregnado las raíces y la experiencia que ha forjado a Hicaco desde 1977.

La innovación que trae Hicaco Grill es tener animales marinos vivos para ofrecer a sus clientes productos del mar afrodisiacos y que ellos puedan apreciar el proceso de preparación de una forma artesanal y exquisita, que les permita servir los mariscos más frescos posible.

El distintivo es la innovación

Hicaco viene evolucionando desde hace años y su nuevo reto es seguir innovando y expandiendo la esencia de sus restaurantes en el cantón para llevar una mejor experiencia a locales y visitantes extranjeros. También han apostado a la innovación tecnológica siendo el único restaurante de la zona que tiene un robot que funciona como asistente de servicio para los saloneros.

Compromiso con la calidad

En la constante búsqueda por llevar a su mesa sabores únicos la chef Sugetcy Leitón tiene claro que lo primordial es mantener ese compromiso con la calidad en cada platillo servido.

Fundado en Jacó en 1977, Hicaco cuenta con más de 45 años de historia y tradición culinaria. Se distingue por tener un menú único donde predominan los mariscos, influenciado por su ubicación en la zona costera y la herencia familiar jacobeña que ha llevado este restaurante de generación en generación.

El menú de la noche

El menú de la inauguración estuvo liderado por la chef y a cargo de un equipo interno de cocineros capacitados profesionalmente y con pasión por honrar el pasado mientras se innova el sabor, la comida y las tradiciones del Pacífico Central de Costa Rica.

Todos los invitados tuvieron la oportunidad de degustar además de una gran variedad de cocteles y tragos, tres entradas que consistían en una exótica ostra viva, cultivada en la zona de Costa Pájaros, una langosta cocinada en un perfumado fondo de pescado con una salsa de ajo negro y una crema de langosta que representa ese sabor único de Hicaco. Como plato fuerte se sirvió un filete de corvina reina, bañado con una salsa de coco y trozos de langosta. El postre fue una deliciosa esfera de chocolate rellena de Bailey’s.

“En Hicaco nos distinguimos por servir platillos exquisitos y que no encontrarán en ningún otro lado y por ello hoy les traemos una muestra de ese sabor único que nos ha caracterizado por más de 40 años”, resaltó la chef.