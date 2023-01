Presidente México tilda de farsante consejero de Instituto Electoral

Ciudad de México, 30 ene (Prensa Latina) El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó hoy de farsante, sin principios ni ideales, a Lorenzo Córdova, consejero titular del Instituto Nacional Electoral (INE).

A una pregunta en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, sobre la campaña de Córdova contra su Gobierno, el mandatario respondió que Córdova demuestra que los grados, los títulos, no son sinónimo de cultura porque teniendo un doctorado es un racista.

Denunció que el INE hace tiempo que está tomado por los conservadores, pero a pesar de ello ganamos, y eso explica por qué presentamos un Plan B, que también es rechazado por Córdova a pesar de que es limitado y no tiene los alcances de la reforma rechazada por el Congreso.

Explicó que lo único que tiene el plan B es que haya un poco de austeridad, que no gasten tanto, que una elección no cueste mil 500 millones de dólares, las más caras del mundo, y que en lugar de 500 diputados sean 300 pues no hacen falta, y se elimine la designación a dedo de legisladores.