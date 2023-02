Ministro de Hacienda reclamó a diputados interpelación por un tema «poco banal»

San José, 31 ene (Elpaís.cr).- Abriendo con «…es una lástima que estemos por un tema un poco banal…» y cerrando su intervención con «no hicimos nada ilegal», el Ministro de Hacienda Nogui Acosta, respondió preguntas de diputados sobre el supuesto megacaso de fraude y evasión fiscal.

Durante más de tres horas, Acosta trató de aclarar dudas que manifestaron los legisladores, no solo sobre el fallido megacaso de evasión fiscal anunciado en una conferencia de prensa de la que posteriormente tuvo que desdecirse, sino sobre otra serie de temas relacionados con las finanzas públicas.

Más que invertir su tiempo disponible en justificar lo ocurrido en la conferencia de prensa mencionada, Acosta expuso a los congresistas la difícil situación que atraviesa la dependencia que encabeza para perseguir el fraude y la evasión fiscal, ya que en la actualidad solo cuenta con dos funcionarios para cumplir ese propósito.

De igual manera indicó que de los 114 casos presentados al Ministerio Público en los últimos 22 años el 39 por ciento de ellos fueron sobreseídos y el 33 por ciento desestimados, por lo que referirse a los tres casos que se expusieron en la conferencia de prensa era de gran relevancia para su Ministerio.

Acosta relató a los congresistas lo que han hecho en los ocho meses que esta administración lleva en el poder, el que asumieron en medio de un grave hackeo que afectó todo el proceso institucional, pero que fue superado en menos de dos meses.

El ministro suministró detalles sobre la recuperación económica, la ejecución de la regla fiscal, la aprobación de los eurobonos que permitió que hubiera superávit y comenzar a pagar la deuda, el cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario Internacional que permitió la apertura de las puertas al Fondo de Sostenibilidad Ambiental.

Todo el tema relacionado con los hechos ocurridos en la conferencia de prensa y el denominado megacaso fiscal, -por el que fue llamado a comparecer- quedó para que fuera consultado por los legisladores.

La diputada Johana Obando cuestionó lo que calificó como acciones arbitrarias y subjetivas del Ministerio de Hacienda, al señalar con nombres y apellidos a personas que de resultar libres de las acciones imputadas pueden reaccionar con una demanda al gobierno, que pagaremos todos los costarricenses.

Los legisladores Alejandro Pacheco, Eliecer Feinzaig, Daniela Rojas y otros, siguieron sobre la misma línea de preocupación sobre la inseguridad jurídica que se puede generar para las empresas internacionales que quieren invertir en el país.

El congresista Pacheco también hizo referencia a la persecución que se hace a varios medios de comunicación y a la ya conocida frase del mandatario Rodrigo Chaves, calificando a los periodistas de «prensa canalla», por lo que no dudó en consultar si esta acusación al dueño de uno de estos medios, fue una orden de autoridades superiores.

La legisladora Sofía Guillén, del Frente Amplio, cuestionó las palabras del ministro Acosta en torno del trabajo sobre el fraude fiscal dado que desde el año pasado y recordó que le enviaron una nota en la que le presentaban 8 expedientes, que se encuentran en la corriente legislativa, sobre dicha materia, pero ninguno de ellos fue convocado durante este período de sesiones extraordinarias.

El titular de la hacienda pública dijo que están a favor de algunos de esos proyectos, pero después de hacer un análisis, a lo interno de la institución, tienen dudas importantes si serán aplicables. Agregó que en el mes de marzo presentarán una reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios para introducir cambios en esta materia, pero a la vez lograr que estos sean aplicables «porque si se aprueban leyes que no se pueden aplicar, es como no aprobarlas y eso no se lo merecen los costarricenses».

La parlamentaria Kattia Rivera expresó que uno de los principales problemas que se presenta, no solo en esta situación, sino en muchas similares relacionadas con el accionar del gobierno de la República, está relacionado con la credibilidad de la vocería oficial.

Rivera cuestionó no solo que el ministro Acosta haya dicho que desconocía la situación en que se encontraba la denuncia hecha sobre el mencionado caso en la Fiscalía, ya que no lo consideraba relevante, sino que tampoco consultó nada sobre el expediente al Director de Tributación Directa. Para el titular de Hacienda «lo que nos interesaba era denunciar los tres megacasos».

Para la legisladora Pilar Cisneros, uno de los aspectos más importantes en el trabajo del Ministerio de Hacienda, es conocer que va a pasar con las grandes empresas y corporaciones, nacionales e internacionales, que declaran cero ganancias año tras año.

La diputada no solo mencionó a una serie de empresas, sino que cuestionó que se está haciendo por detener esa incongruencia de que negocios sumamente exitosos, declaren cero ganancias a lo largo de muchos años.

El legislador Pablo Sibaja, exigió dejar de ignorar el sufrimiento de muchos costarricenses que atraviesan problemas económicos muy graves dentro de sus núcleos familiares y tener una ruta clara permita beneficiar a la «señora de Purral».

«Las acciones que hemos tomado, tanto ustedes como yo, le han permitido a este país tener mayores oportunidades de crecimiento y podemos asegurarle a los costarricense que vamos a mejorar las finanzas públicas», concluyó el titular de Hacienda.