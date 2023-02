Serie sísmica continúa en zonas vecinas de El Salvador y Guatemala

San Salvador, 1 feb (Sputnik).- La actividad sísmica que afecta desde hace más de dos semanas a zonas vecinas de El Salvador y Guatemala continuó el miércoles, aunque con una tendencia a disminuir, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).



«El comportamiento de la actividad sísmica indica que continúan registrándose eventos en la zona epicentral con tendencia a una disminución gradual», precisa la institución en su boletín especial número 20.



El fenómeno natural comenzó el domingo 15 de enero con dos sismos de 5,1 y 5,3 grados en la escala de Richter y desde entonces hasta este mediodía la Red Sísmica Nacional de El Salvador ha registrado 712 réplicas, de entre 1,4 y 4,4 grados.



Las zonas más afectadas están en los municipios limítrofes con Guatemala Ahuachapán y San Lorenzo, donde 2.201 viviendas fueron afectadas y de ellas 687 declaradas no habitables, de acuerdo con un reporte de hoy del director de Protección Civil, Luis Amaya.



En las últimas 48 horas se registraron 16 sismos, uno de ellos de 3,3 grados en la escala de Richter y 5 kilómetros de profundidad, con epicentro en territorio guatemalteco, a nueve kilómetros de San Lorenzo, a las 01.33 horas de este miércoles (07.33 GMT).



El boletín del MARN explicó que por las características de las señales registradas, el origen de esta serie sísmica es atribuido a la activación de fallas geológicas en la zona y no está asociado con actividad volcánica.



«El MARN dará seguimiento a esta actividad sísmica, para informar a la población sobre su evolución», agrega.



Recomienda también atender las indicaciones emitidas por las autoridades de Dirección General de Protección Civil y no prestar atención a rumores o a información no oficial acerca de esta situación. (Sputnik).