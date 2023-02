Turquía todavía no considera positivamente la adhesión de Suecia a la OTAN

Ankara, 1 feb (Sputnik).- Turquía actualmente no considera de manera positiva la solicitud de Suecia sobre su adhesión a la OTAN, afirmó el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan.



«Reitero: actualmente no consideramos la solicitud de Suecia positivamente», dijo en línea de la cadena TRT.



En lo referente a la adhesión de Finlandia a la alianza militar, Erdogan subrayó que Ankara responderá «de manera adecuada» si Helsinki sigue con su postura.



El miércoles, el canciller turco, Mevlut Cavusoglu, declaró que Turquía todavía no ve que Suecia cumple los «las obligaciones indicadas en el memorando firmado en Madrid». No obstante, indicó la disposición de Turquía de examinar la solicitud de Finlandia «de manera bastante positiva».



Tras el comienzo de la operación especial de Rusia en Ucrania el 24 de febrero de 2022, Finlandia y Suecia entregaron el 18 de mayo de 2022 las solicitudes de su ingreso en la OTAN al secretario general de ese bloque.



Ankara primero bloqueó esas solicitudes, pero el 29 de junio Finlandia, Suecia y Turquía firmaron un memorando en materia de seguridad, en el que se toman en consideración las preocupaciones turcas.



De los 30 miembros de la Alianza Atlántica, solo Hungría y Turquía no han avalado hasta la fecha el proceso de adhesión de los dos países nórdicos. (Sputnik)