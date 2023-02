Conarroz acusa al presidente Chaves de mentir sobre precios e importación de arroz

San José, 3 Feb (Elpaís.cr).- En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno del 2 de febrero, y ante consulta de la prensa, el presidente hizo aseveraciones que se alejan de la verdad. El siguiente es el documento entregado por la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz):

Aseguró que en 2021 y 2022 el origen del arroz importado mayormente era de Estados Unidos, lo cual, no es cierto, ya que, la mayoría se trajo de Suramérica y contrario a lo dicho por el mandatario, el precio de ese arroz importado que ingresó en esos años se redujo en un 3%, diferencia que no se le trasladó al consumidor. Tampoco es verdad que gracias al gobierno de turno se permiten ofertas, ya que desde abril del 2020 se realizan tales prácticas por los comercios. El presidente repite un cuento que le contaron, el cual es numéricamente ilógico: que cinco industrias se dejaran US$150 millones en un mercado de US$ 296.8 millones. Aseguró que, si alguien se está “puñaleando márgenes” por falta de competencia, tendrá que intervenir con regulación, y fue precisamente la regulación lo que derogó en agosto, eso hubiera sido previsto si hubieran realizado estudios técnicos, antes de los improvisados decretos.

Ofertas se permiten desde abril de 2020, no con este gobierno

En abril de 2020, mediante decreto N° 42324-MEIC el gobierno anterior permitió el bandeo, sorteos, promociones, ofertas y otras similares, acompañados con el arroz.

“No han sido las actuales acciones del gobierno de turno las que han permitido la implementación de esas prácticas comerciales, como lo quieren hacer creer”, dijo Fernando Araya, director ejecutivo de CONARROZ.

Origen de las importaciones de 2022 fueron en su mayoría de Suramérica

En 2021 y 2022 el arroz que mayoritariamente ingresó a Costa Rica no provino de Estados Unidos. En el caso del 2022 fue el año en que menos arroz importado se trajo de ese origen. De las 213,546 tm que se importaron en 2022, apenas 20,184 provinieron de los Estados Unidos de América, lo que corresponde a aproximadamente un 9% de esas importaciones. El arroz restante fue importado desde Brasil y Uruguay, representando un 91% del total. Fuente: Conarroz con datos de TICA, 2022.

Arroz de Suramérica importado en 2022 fue más barato que en 2021

El mandatario afirmó que de noviembre de 2021 a noviembre de 2022 el precio promedio internacional de Estados Unidos, de donde según él, “más se importaba arroz aquí”, había pasado de US$350 A US$450, asegurando que corresponde a un 33% de incremento, y que gracias a sus políticas de la Ruta del Arroz dicho aumento no se reflejó en el precio al consumidor y que, si la regulación hubiera continuado, el consumidor habría tenido que pagar más por el arroz.

Pero no dijo que el precio CIF real al que se dieron esas importaciones, según TICA del Ministerio de Hacienda, resultó en promedio un 3% más bajo en 2022, que en 2021.

Si bien se puede ver que el precio importado de USA aumentó un 11%, la cantidad importada de este origen no es significativa. Por su parte en el Cono Sur (Brasil y Uruguay) de donde más se trajo arroz en 2022, el precio disminuyó un 8% en promedio sin que esas reducciones llegaran al consumidor, como bien lo demuestra el INEC con sus informes mensuales.

Consideremos también el efecto que ha tenido la abrupta caída del dólar en el segundo semestre del 2022 y en lo que va de este 2023. Fuente: Conarroz con datos de TICA, 2022.

En cuanto al arroz pilado, solo el 4% se trajo de Estados Unidos, y también disminuyó su precio CIF en US$ 99/tm, pasando de US$ 796 a US$ 695 entre 2021 y 2022, lo cual tampoco se reflejó en una disminución de precios al consumidor (figura 3). Fuente: Conarroz con datos de TICA, 2022.

Se lo advertimos muchas veces al gobierno

El señor presidente manifestó también, “si los márgenes producto de la caída del tipo de cambio, y de la caída del arancel se los está puñaleando alguien por falta de competencia, consideraremos todas las opciones, incluso regular los márgenes”.

“CONARROZ le advirtió al gobierno que en un mercado oligopsónico y oligopólico como el arrocero, no se pueden dejar los márgenes a la libre, debido a que los intermediarios procurarán el máximo de utilidad sin que trasladen el beneficio al consumidor, como el propio mandatario acepta con sus declaraciones” aseguro Araya.

Los datos son del propio gobierno y sí demuestran la caída de ingresos en las arcas del Estado

Con base en datos del Ministerio de Hacienda (TICA), mostramos el monto recaudado por concepto del Derecho Arancelario de Importación (DAI) en los últimos tres años, debido a la importación de arroz en granza y pilado y según aranceles vigentes.

En términos generales, en 2020 se recaudaron aproximadamente US$ 10 millones por concepto de las importaciones de arroz. Para el 2021 esa cifra fue de US$ 6,6 millones, y para el 2022 esa recaudación rondó los US$ 2 millones. La reducción obedece en mayor grado a la disminución de aranceles sobre el arroz pilado, propiciada por la Ruta del Arroz, al bajar en un 31% el arancel.

A pesar de dichas reducciones arancelarias el consumidor no vio rebaja en el precio del arroz en 2022.

DETALLE TOTAL 2020 $ 10,293,475 Granza $ 3,140,218 Pilado $ 7,153,257 2021 $ 6,672,912 Granza $ 2,355,611 Pilado $ 4,317,301 2022 $ 2,061,702 Granza $ 1,214,849 Pilado $ 846,853

Fuente: Fuente: Conarroz con datos de TICA, 2022.

“Sería apropiado que el Ministerio de Hacienda aclare si ha dejado de recibir los aranceles que indica su propio sistema informático (TICA), y así el presidente, no envíe mensajes confusos y sea claro con los ciudadanos

Reiteramos con números que NO es cierto que el sector se dejaba US$ 150 millones

En Costa Rica se venden anualmente 234.2 millones de kilogramos de arroz pilado, con un valor total aproximado a los US$ 296.8 millones y si lo manifestado por el gobierno fuera verdad y el sector arrocero se dejaba US$150 millones, ¿cómo es posible que todo el resto de la cadena de arroz tenga un valor de únicamente US$ 146.8 millones?

Con la regulación, la utilidad de las agroindustrias arroceras estaba ajustada por el MEIC, y correspondía a un margen de comercialización del 7%, sobre sus costos variables sin considerar costos fijos. Eso corresponde a aproximadamente $14 millones.

¿Y dónde están los procesos de intervención del MEIC, ya que era la institución que emitía los decretos de regulación de precios, de ser así, acaso no sería un mega caso?

Las políticas públicas no pueden ser emitidas unilateralmente y usando al consumidor como justificante.

Cualquier política pública en torno a este cultivo en Costa Rica necesariamente requiere el aprovechamiento de todas las herramientas de comercio para mantener la convivencia de los actores.

“Es necesario el restablecimiento de los aranceles, que permita mantener la operación del sector primario, tal y como sucede con los otros sectores sensibles del país.

De nuevo, instamos al presidente al trabajo en conjunto con CONARROZ para lograr desarrollar políticas públicas que impulsen actividades como el arroz que genera empleo y beneficio en zonas rurales.

Además, hacemos un llamado a los Diputados para fomentar el respeto a la institucionalidad y al actuar democrático costarricense” acotó el director ejecutivo de CONARROZ.

