Informe sobre la muerte de Neruda en dictadura se retrasa por incendios en Chile

Santiago, 3 feb (Sputnik).- La publicación de un informe para esclarecer la eventual participación de terceros en la muerte del poeta chileno Pablo Neruda durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) sufrió un retraso este viernes vinculado a los incendios forestales que se registran en el sur.



«Debido a una serie de problemas de comunicación entre los expertos encargados del informe, producto de los incendios forestales en el sur del país, la entrega del informe con las conclusiones sobre la causa de muerte del poeta Pablo Neruda será prorrogado», señaló en conferencia de prensa la jueza a cargo del caso, Paola Plaza.



La jueza explicó que el informe debe ser firmado por todos los expertos que participaron en su redacción y contó que el doctor Romilio Espejo, quien reside en el sur, no pudo viajar a la capital debido a la situación de emergencia que se desarrolla en las regiones del Biobío y de Ñuble (sur) por una serie de incendios forestales no controlados.



La jueza detalló que si bien el plazo final para la entrega no quedó determinado, aseguró que los resultados serán publicados a más tardar la próxima semana.



El informe fue redactado por una quincena de expertos chilenos y extranjeros reunidos en Santiago desde hace un mes, quienes examinaron el origen de una bacteria encontrada en un molar del poeta en una exhumación realizada hace más de una década, que podría indicar muerte por envenenamiento.



El fallecimiento de Neruda es investigado por la Justicia chilena desde 2011, cuando el Partido Comunista, donde militaba el escritor, cuestionó la versión oficial del régimen de Pinochet.



Neruda (cuyo verdadero nombre era Neftalí Reyes) falleció el 23 de septiembre de 1973, once días después del golpe de Estado perpetrado por Pinochet, y oficialmente se dijo que su muerte fue provocada por un cáncer metastásico.



Durante la dictadura de Pinochet más de 28.000 personas fueron torturadas, 3.227 fueron asesinadas y unas 200.000 fueron obligadas al exilio, según cifras oficiales. (Sputnik)