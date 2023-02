Primer ministro de Jamaica elogia legado de Bob Marley

Kingston, 3 feb (Prensa Latina) El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, elogió hoy el legado musical de Bob Marley, ícono del Reggae, famoso a nivel mundial.

En su cuenta de Twitter, el gobernante invitó a ciudadanos y visitantes a unirse al tributo que se le dedicará a Marley el próximo día 6, fecha en que el cantante cumpliría 78 años.

Jamaica vive actualmente el mes del Reggae, ritmo musical que identifica a la isla caribeña a escala internacional y es reverenciado cada febrero con festivales, bailables y presentaciones de artistas e intérpretes del género nacido en los años 60 del siglo XX.

En estas jornadas locales y turistas participan masivamente y mantienen vivo el recuerdo de emblemáticos representantes del Reggae, especialmente Marley, fallecido prematuramente en 1981 tras inmortalizar temas como “No woman, no cry”, “Lively up yourself” y “Three little birds”, entre muchos otros.