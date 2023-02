Bob Marley: compromiso social e identidad cultural

La Habana, 6 feb (Prensa Latina) El universo de la música reggae glorifica hoy al más conocido y respetado intérprete de esa cultura jamaiquina, Bob Marley, quien ayudó a difundirla a nivel mundial junto con el movimiento rastafari.

La jornada celebra el natalicio del cantante y compositor nacido el 6 de febrero de 1945, razón por la cual se acordó la fecha como Día de Bob Marley, un comprometido miembro de la mencionada corriente socio-cultural.

Su talento musical, fortaleza de espíritu e indiferencia ante ciertos desaires de negros jamaicanos por su condición de mulato, proveyeron al artista de un liderazgo dentro de la comunidad.

La posición defendida siempre por Marley calaba la dignidad y expresaba no avergonzarse de su mezcla racial, -hijo de afro-jamaicana y natural blanco de ascendencia inglesa- aunque se identificaba como negro, siendo la única parte de esa heredada mixtura por la que demostró interés.

Con una visión mucho más amplia que la de los simples cánones sociales, el intérprete logró alzar las voces de miles de grupos marginados y creó temas convertidos en himnos, como «No woman, no cry», incorporada al registro de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone.

Durante su carrera musical lideró las bandas The Wailers (1964-1974) y también Bob Marley and The Wailers (1974-1980), con las cuales revolucionó la música en Jamaica, Estados Unidos y Europa.

Por esa época, la frenética ola del ska daba lugar a un ritmo más lento y sensual llamado rocksteady.

Aquel consistía en un género musical de finales de la década del 50, derivado de la fusión de la música negra americana con ritmos populares, propiamente jamaicanos; el segundo surgió en los años 60 y fue el precursor directo del reggae.

Bullían en ese período varias corrientes musicales, despertándose en Marley la inclinación por una ideología con raíces africanas, llegada específicamente de Etiopía, una filosofía y estilo de vida que influyó de manera decisiva en su carrera.

Seis meses después de la visita del emperador etíope Haile Selassie a Kingston, capital de Jamaica, en octubre de 1966, el artista tuvo claro el mensaje y comenzó a difundir la cultura rastafari por el mundo.

Con los Wailers y el productor musical Lee Perry nacieron algunos de los éxitos más notables de la banda, entre ellos, «Soul Rebelۚ»,«400 Yearsۚ» y «Small Axe», clásicos del futuro reggae.

A raíz de un atentado, el tema Exodus, grabado en Londres en 1977, y uno de los más importantes de su carrera y del reggae, se muestra a un Marley con mayor madurez, pero la enfermedad que le quitó la vida comenzó a asomar por ese entonces, sin embargo, no canceló sus actuaciones, ni se puso tratamiento.

Le impusieron la Orden del Mérito de Jamaica por su contribución a la cultura del país, evento al cual no pudo asistir, y su lucha sin éxito contra el melanoma culminó en la muerte del artista el 11 de mayo de 1981 en la ciudad de Miami.

El último aliento lo dedicó a su hijo Ziggy Marley, a quien expresó: «El dinero no puede comprar la vida».