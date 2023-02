Organización ambientalista analiza impulsar proyecto de reforestación en Amazonía

Montevideo, 7 feb (Sputnik).- La World Sustainability Organization (WSO) está considerando realizar un proyecto de reforestación de la Amazonía porque está «preocupada» por su situación, dijo a la Agencia Sputnik el biólogo y jefe de proyectos de conservación de la organización, Mario Passoni.



«Estamos preocupados. En los últimos 30 años hemos perdido en promedio una superficie de bosque tropical igual a 1.200.000 hectáreas por año, pero en algunas ocasiones incluso hemos llegado a 2.800.000 hectáreas (…)El año pasado comenzamos un proyecto de reforestación en África Central en colaboración con Trees for the Future y estamos considerando expandir este proyecto en el Amazonas», expresó.



Passoni recordó que la Amazonía es la selva tropical más grande del mundo.



«Es un patrimonio natural de valor incalculable, con niveles muy altos de biodiversidad tanto vegetal como animal. Considere que es el hogar de aproximadamente el 10 por ciento de todas las especies animales y vegetales conocidas, incluido el delfín del río Amazonas, el jaguar y un sinfín de especies de insectos y especies que aún no se han descubierto e identificado. Muchas personas, más de 500 pueblos indígenas, también dependen para su supervivencia de los recursos que ofrece», agregó.



Asimismo, resaltó que el río Amazonas recoge alrededor del 20 por ciento del agua dulce que se encuentra en el mundo «mientras que la selva tiene un impacto total en el clima de todo el planeta».



La deforestación es la principal amenaza de la selva amazónica: solo en territorio brasileño se está perdiendo un área de selva «equivalente a más de tres campos de fútbol por minuto», advirtió.



El 5 de enero, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE, por su sigla en portugués) reportó que ese país terminó el 2022 con el peor dato de deforestación desde hace ocho años, cuando empezó a usarse el sistema de vigilancia vía satélite Deter.



Según los datos oficiales del sistema Deter, perteneciente al INPE, el año pasado se emitieron alertas de deforestación en la Amazonía en una superficie de 10.267 kilómetros cuadrados, superficie equivale a más de ocho veces la ciudad de Río de Janeiro.



Interés económico



Passoni dijo que siguen existiendo «situaciones muy graves fuertemente determinadas por grandes intereses económicos que dañan la biodiversidad y los recursos naturales locales», como es el caso de la Amazonía.



«La deforestación continúa expandiendo áreas para cultivos, ganado y minería. Principalmente se utiliza una técnica llamada tala y quema, que consiste en cortar y quemar hectárea tras hectárea para finalmente obtener tierras aptas para el cultivo. Desafortunadamente, sin embargo, el uso del fuego causa grandes incendios, difíciles de manejar, que pueden extenderse sobre enormes superficies incluso durante meses», explicó.



LA WSO es una de las organizaciones más importantes en temas de certificación de productos y servicios sostenibles y todo lo relacionado con la conservación ambiental desde el mar y la tierra.



En este momento, la WSO lanzó dos nuevas iniciativas de conciencia ciudadana: un censo mundial para salvar a las mariposas y un proyecto de reducción de colisiones de buques contra ballenas. (Sputnik)