La principal causa, es el rechazo de los especialistas a que se formen más, por razones puramente económicas. La existencia del déficit se crea un incentivo para que los sueldos sean más altos y se puedan dar el lujo de controlar el mercado.

No es cierto que los sueldos en la Caja Costarricense del Seguro Social ( C CSS ) sean malos. Son competitivos pero la manera como se establecen no es la más adecuada. Cuando haya suficientes especialistas, deberían tener un sueldo global por una jornada de ocho horas de acuerdo con los años de estudio y la complejidad de la especialidad.

No debería haber sueldo extra por disponibilidad o guardias excepto en situaciones excepcionales. No es justo que un cirujano de transplantes reciba paga por disponibilidad los 365 días del año cuando cuando solo efectúa dos o tres al añor año. Sí debe ser pagado, incluido todo el equipo, cuando realiza un procedimiento tan complejo y de tantas horas.

Cuando se escoge una especialidad se sabe la magnitud del trabajo una vez terminada y las instituciones o la sociedad no debería pagar cada hora del día. Para quienes no desean trabajar de noche o en fines de semana, existen varias especialidades a escoger.

La Caja sí tiene la capacidad y el deseo de formar más especialistas pero los mecanismos para hacerlo están en manos de ellos mismos, desde el examen de admisión a la especialidad hasta la enseñanza durante la formación.

Ciertamente, la manera de usar el tiempo de los médicos debe mejorar. Los médicos no están entrenados para asumir funciones administrativas ni éstas se pueden lograr con cursos de fin de semana o cursos virtuales, no importa el prestigio de la institución.

En los hospitales debería haber un director médico cuya función sea garantizar la idoneidad y calidad de los servicios. Al mismo tiempo, debe haber un director administrativo que se encargue de tareas propias de su formación y que ahora le quitan tiempo al desempeño de los médicos.

La falta de especialistas es un problema grave. En la solución, deben prevalecer los más altos valores éticos de todas las partes. Es un problema nacional y en la solución deben participar los especialistas, las entidades que los forman como la Caja y universidade, y la meta es solventar el problema al largo plazo pensando en el bienestar de todos.

(*) Dr. Rodrigo Cabezas Moya, Especialista en Cirugía de Tórax