Francia congela €1.300 millones depositados en las cuentas de oligarcas rusos

París, 13 feb (Sputnik).- Francia congeló 1.300 millones de euros depositados en las cuentas de oligarcas rusos, pero de momento no puede incautarlos sin orden judicial correspondiente, informó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, Anne-Claire Legendre.



«Actualmente 1.300 millones de euros, pertenecientes a los oligarcas rusos, están bloqueados en Francia. No podemos confiscar estos fondos hasta que haya una orden judicial correspondiente», dijo Legendre en declaraciones al canal televisivo LCI.



Por lo tanto, prosiguió la diplomática, de momento el Gobierno francés tampoco puede transferir estos fondos a Ucrania.



El pasado 9 de febrero, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, declaró en una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, que sería justo utilizar los activos rusos bloqueados en el extranjero para invertir en la reconstrucción de Ucrania.



La Unión Europea ha expresado en más de una ocasión la disposición de usar los activos rusos, incluidos los privados, para reconstruir Ucrania tras el conflicto, pero de momento Bruselas no dispone del mecanismo legislativo necesario para cumplir tal procedimiento.



Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, calificó de robo el bloqueo de los activos rusos en Europa.



Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia lleva a cabo en Ucrania desde el pasado 24 de febrero y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. (Sputnik)