Por primera vez desde 1972 no se renovaría tratado START tras decisión rusa, según experto

Washington, 21 feb (Sputnik).- La suspensión por parte de Rusia de su participación en el Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START) no significa el final del acuerdo, pero debido a ello es probable que por primera vez desde 1972 no haya otro pacto, dijo el director ejecutivo de la Asociación de Control de Armas (ACA), Daryl Kimball, este martes.



«Si bien no es el final del Nuevo START, que expirará en febrero de 2026, el anuncio de (l presidente de Rusia, Vladímir) Putin hace mucho más probable que después de que expire el Nuevo START no haya un acuerdo que limite los arsenales nucleares estratégicos de EEUU y Rusia por primera vez desde 1972», explicó Kimball.



Más temprano este martes, el presidente ruso dijo durante su discurso sobre el estado de la nación que Moscú suspendería su participación en el Nuevo START.



El director ejecutivo de ACA también dijo que el anuncio de Putin no parecía significar que Rusia se retirará por completo del tratado, sino que pondrá fin al intercambio de datos sobre su arsenal nuclear desplegado.



Por lo tanto, Rusia se mantendría por debajo de los límites centrales del Nuevo START, respetando el límite de despliegue acordado de 1.550 ojivas, dijo Kimball.



La suspensión va en contra de los propios intereses de seguridad de Rusia, ya que detener las inspecciones in situ significa que Moscú no podrá mantenerse informado sobre el arsenal nuclear estratégico de EEUU, añadió.



También sería contraria a las obligaciones de Rusia en virtud del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y una violación de las reglas básicas del orden nuclear internacional, dijo.



Kimball agregó que sin un nuevo acuerdo después que expire el actual en 2026, tanto Rusia como EEUU podrían duplicar la cantidad de arsenales nucleares desplegados en menos de tres años.



«Sería una carrera armamentista hacia ninguna parte, pero aumentaría el peligro nuclear, una carrera que ninguna de las partes puede aspirar a ganar», afirmó.



EEUU calificó de «irresponsable» el anuncio de Putin pero señaló que está listo para dialogar sobre un límite a las armas en cualquier momento. (Sputnik)