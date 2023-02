El Rey del Calipso, Walter Ferguson, es Ciudadano de Honor de Costa Rica

San José, 22 feb (EP/PL).- Los diputados a la Asamblea Legislativa de Costa Rica otorgaron hoy la Ciudadanía de Honor a Walter Gavitt Ferguson Byfield, el llamado Rey del Calipso, y considerado una leyenda de la música y cultura afrocostarricense.

De manera unánime, los 46 legisladores presentes votaron a favor de la propuesta de la fracción del partido Frente Amplio (FA) para rendirle este homenaje en vida a Ferguson, de 104 años de edad, nacido en Guabito, Panamá, el 7 de mayo de 1919, y que desde muy pequeño vive en Cahuita, en la caribeña provincia de Limón.

La decisión de otorgarle la Ciudadanía de Honor y no Benemérito de la Patria responde a que Mr. Gavitt, como es conocido el Rey del Calipso costarricense, está vivo y el segundo reconocimiento solo corresponde a personas fallecidas.

Autor de unos 150 calipsos, siendo los más célebres One Pant Man, Callalloo, Black Man Food, Cabin in the Water, Cahuita is a Beautiful Place y G-O-O-D, a Ferguson ya le rindieron un honor antes y fue declarar Día Nacional del Calipso el 7 de mayo, fecha de su nacimiento.

El diputado del FA Ariel Robles afirmó que este homenaje de la Asamblea Legislativa salda una deuda histórica del país para con este reconocido músico.

Ferguson es, será y siempre existirá en la historia costarricense, no importa dónde haya nacido y él ya es un Ciudadano de Honor para toda Costa Rica, aseguró Robles y recordó que con motivo de su centenario, en 2019, 23 músicos y artistas de 16 países de América Latina, Estados Unidos, Irlanda y África grabaron un disco con algunas de sus obras.

Dicha producción lleva el nombre de 100 Years of Calypso Walter Ferguson, álbum liderado por el músico e investigador costarricense Manuel Monestel.

«Dicho álbum no tiene parangón en la historia de la música nacional en tanto ningún otro compositor de música popular costarricense ha sido reconocido, valorado e interpretado por tantos músicos de renombre a nivel mundial», subrayó Robles.

Por su parte, el jefe de la fracción del Partido Liberal Progresista, Eli Feinzaig, aseveró que el patrimonio de Ferguson «es uno de los mayores tesoros culturales costarricenses y me siento sumamente honrado de estar presente aquí para votar su reconocimiento».