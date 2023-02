Ucrania boicoteará campeonato mundial de boxeo por admisión de atletas rusos y bielorrusos

Moscú, 22 feb (Sputnik).- La selección ucraniana de boxeo no participará en el campeonato mundial de la especialidad debido a la admisión de atletas de Rusia y Bielorrusia al torneo, informó el vicepresidente de la Federación de Ucrania, Oleg Ilchenko.



La misma decisión ya la anunciaron Estados Unidos, Polonia, Suiza, Países Bajos, el Reino Unido, Irlanda, Chequia, Suecia y Canadá.



«La respuesta está clara: nuestros deportistas y representantes de la Federación de Boxeo de Ucrania no compiten dónde competirán representantes de los países agresores, Rusia y Bielorrusia», dijo el funcionario, citado por el diario ucraniano Suspilne.media.



Agregó que Ucrania también boicoteará los Juegos Olímpicos de 2024, si se permite participar a los atletas rusos y bielorrusos.



Después de comenzar la operación militar rusa en Ucrania, el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó a las organizaciones deportivas internacionales no permitir la participación de los deportistas rusos y bielorrusos.



El pasado 25 de enero, el comité ejecutivo del COI abogó por el regreso de los atletas rusos y bielorrusos a las competiciones internacionales bajo bandera neutral, al tiempo que sugirió suspender a los atletas que apoyen la operación militar especial de Rusia en Ucrania.



Desde Kiev acusaron al COI de haber aceptado sobornos de Rusia y hacer propaganda de la violencia, comentario que el ente tildó de difamatorio.



Algunos países ya condenaron la decisión y incluso descartaron participar en los Juegos Olímpicos 2024 en París si se admite la actuación de los deportistas de Rusia y Bielorrusia. (Sputnik)