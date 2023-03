México no permitirá intervención militar, dice López Obrador a EEUU

Ciudad de México, 9 mar (Prensa Latina) México no permitirá que intervenga ningún gobierno extranjero y menos sus fuerzas armadas en nuestro territorio, advirtió hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos ante amenazas del senador texano Dan Crenshaw.

En su conferencia de prensa hoy en el bunker del capo Genaro García Luna en la alcaldía de Álvaro Obregón en Ciudad de México, el mandatario aprovechó que hablaba sobre el narcotráfico del exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, para referirse a las declaraciones de ese legislador de proponer la intervención militar.

Desde hoy, anunció el mandatario, vamos a iniciar una campaña de información a los más de 40 millones de mexicanos radicados en Estados Unidos sobre lo que hacemos en la batalla contra el narcotráfico y que sepan que esa iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo y a nuestra independencia y soberanía.

Y si no cambian esa actitud de utilizar a México en sus propósitos propagandísticos y electoreros vamos a llama a que no se vote por ese partido por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto.

Porque lo que dijo ayer ese senador no lo admitimos, a México se le respeta no somos un protectorado de Estados Unidos, una colonia, somos soberanos, no recibimos órdenes de nadie, y aquí manda el pueblo mexicano, enfatizó.

Explicó que quería dejar de manifiesto esa posición para irnos entendiendo pues ellos saben que en México no se produce fentanilo ni tenemos consumo y lamentamos lo que sucede allá, pero no tenemos culpa.

Inmediatamente lanzó una batería de preguntas a las autoridades del vecino país de por qué no combaten allá el tráfico de fentanilo, a los carteles, por qué no atienden a sus jóvenes que lo consumen, a su problema grave de descomposición social.

Insistió en por qué no atemperan el incremento constante del consumo de drogas, y de hecho lo permiten, por qué se comercializan armas de alto poder sin control, lo cual explica que el 80 por ciento del arsenal que utiliza la delincuencia en México la adquieran en Estados Unidos y ni siquiera hay un registro.

Denunció que algunos legisladores del partido republicano son financiados por las empresas que producen las armas, y reveló que están dialogando sobre ese asunto y van a poner las cosas en claro pues si nos ofenden no nos vamos a quedar callados porque ya no son los tiempos de antes.