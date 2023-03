El descaro de las empresas que reportan cero utilidades

Columna Poliédrica

El pasado miércoles el Semanario Universidad publicó, nuevamente, una lista de empresas que declararon no tener utilidades. Lamentablemente, esa publicación salió el día de la mujer y de alguna forma esa situación impidió que tuviera la repercusión que debía tener; es decir, me parece que se pudo esperar una semana para difundir esta información tan relevante.

Se trata de una realidad que impacta al fisco costarricense, pero al igual que con la baja del dólar, no pasa nada. Las empresas que aparecen en esa lista no son nuevas, se trata de una práctica recurrente y el Ministerio de Hacienda no hace absolutamente nada; lo anterior es una burla para toda la población, pero en especial, para las personas que tienen un conocimiento medio de lo que representa esta práctica de muchas de las empresas más grandes del país.

Lo más aberrante de todo esto es la indiferencia de la mayoría de la gente. Uno lo puede atribuir, como con otros temas, a lo opaco de este tipo de prácticas y a que muchas de esas empresas están vinculadas con los medios de comunicación que, a su vez, también tienen esas prácticas; sin embargo, esto impacta directamente a las finanzas públicas y constituye un delito cuya impunidad es indignante, los accionistas y empresarios que están detrás de estas empresas se están riendo en la cara de todo el pueblo costarricense.

Realmente estamos presenciando una conducta tributaria delictiva. Uno se pregunta qué hacen otras instancias como el Ministerio Público ante esta realidad, qué hacen los grupos de la sociedad civil que están viendo afectadas las ayudas que el Estado les brinda por falta de recursos; en otras palabras, todo el mundo se hace de la vista gorda y como se trata de este tipo de empresas, pareciera, nadie está dispuesto a hacer absolutamente nada.

En contraste, los medios de comunicación y los empresarios, siguen diciendo que el problema de las finanzas públicas son los salarios de los funcionarios. Se trata de un relato que, desgraciadamente, ha sido creído por una buena parte de la población; infelizmente, es más fácil engañar a la gente utilizando este discurso, que tratar de explicarles como se defrauda o evade al fisco.

Ni siquiera entre personas medianamente educadas se comprende las diferentes formas que utilizan las empresas para declarar cero utilidades. Hablar de escudos fiscales o de maquillaje de los estados contables, es como hablarles en Mandarín o en Suahili; en palabras sencillas, el ciudadano común entiende de fútbol, religión y de otros temas de la sociedad del espectáculo, pero de los subterfugios contables y fiscales poco o nada. O quizás es que no les importa.

El descaro al que se ha llegado no tiene parangón en la historia costarricense. Siempre han existido empresarios que solo piensan en su beneficio y nos les importa lo que pase donde desarrollan sus negocios, pero en la actualidad hemos llegado a una situación intolerable. El sector empresarial está sembrando pobreza para la mayoría de la población y eso a lo largo de la historia de las sociedades termina en conflictos sociales que nadie desea.

Tiempo al tiempo.

(*) Andi Mirom es Filósofo

