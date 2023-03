First Republic Bank obtiene $ 30.000 millones de 11 bancos en acuerdo de rescate

Washington, 16 mar (Sputnik).- Los reguladores financieros de EEUU saludaron este jueves la decisión de 11 grandes bancos de depositar 30.000 millones de dólares en fondos para rescatar al First Republic Bank, ante temores de su eventual colapso debido a la turbulencia del mercado .



«Hoy, 11 bancos anunciaron $30 mil millones en depósitos en First Republic Bank. Es muy bienvenida y demuestra la resiliencia del sistema bancario», dijeron autoridades del Tesoro, la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y la Oficina del Contralor de la Moneda en un comunicado conjunto.



El rescate de First Republic Bank, cuyas acciones sufrieron pérdidas récord en los últimos días, se produjo después de que Silicon Valley Bank, Signature Bank y Silvergate Bank colapsaran a principios de marzo. (Sputnik)