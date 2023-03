Parlamento de Nueva Zelanda prohíbe el uso de TikTok en dispositivos con acceso a su red

Moscú, 17 mar (Sputnik).- El Parlamento de Nueva Zelanda prohibió el uso de la aplicación TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, en todos los dispositivos con acceso a su red a partir del 31 de marzo.



«Por consejo de nuestros expertos en ciberseguridad, el Servicio Parlamentario ha informado a los miembros y al personal que la aplicación TikTok se eliminará de todos los dispositivos con acceso a la red parlamentaria (…) Esta decisión se tomó en base al análisis de nuestros propios expertos y luego de la discusión con nuestros colegas del gobierno e internacionales. , Rafael Gonzalez-Montero, citado por el canal 1News.



En 2022, el Servicio Parlamentario solicitó a los legisladores que no usaran TikTok en sus dispositivos, pero no llegó a prohibirla por completo.



La Oficina de Seguridad de las Comunicaciones del Gobierno (GCSB, por sus siglas en inglés) aclaró a principios de marzo que las agencias de inteligencia de Nueva Zelanda «no tienen el mandato legal para prohibir las aplicaciones». La GCSB asesora a las agencias gubernamentales en materia de seguridad de la información, pero no da consejos específicos sobre qué plataformas tecnológicas, servicios y aplicaciones se pueden usar.



Con anterioridad, la aplicación TikTok quedó sujeta a restricciones en Canadá, Australia, EEUU y Reino Unido, en medio de sospechas de que el gobierno chino podría usarla con multas de espionaje.



Lanzada en 2016, la red social TikTok superó cinco años después la cota de mil millones de usuarios mensuales activos. (Sputnik)