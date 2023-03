Tasa de mortalidad materna es más alta en mujeres negras en EEUU

Washington, 16 mar (Prensa Latina) La tasa de mortalidad materna aumentó en Estados Unidos en 2021 y las mujeres afrodescendientes constituyeron el grupo de mayor riesgo, reveló un informe divulgado hoy por el Sistema Nacional de Estadísticas Vitales.

Dicho índice pasó de 23,8 muertes por cada 100 mil nacidos vivos en 2020 a 32,9 en 2021, detalló el análisis, y especificó cómo las afroestadounidenses no hispanas fallecieron durante y justo después del embarazo a una tasa 2,6 veces mayor que la de las blancas no hispanas.

«Los índices de mortalidad materna en las mujeres negras ciertamente reflejan el racismo y la discriminación sistémicos en el cuidado de la salud», dijo a propósito del tema a ABC News la doctora Joanne Stone, profesora y presidenta del Sistema de Obstetricia, Ginecología y Ciencias Reproductivas en la Escuela de Medicina Icahn.

Apuntó la experta que las gestantes afrodescendientes corren un mayor riesgo de complicaciones como preeclampsia y hemorragia, así como de afecciones crónicas.

Según un estudio publicado en el American Journal of Public Health, ellas a menudo no reciben atención médica adecuada, por lo que las complicaciones del embarazo, como la presión arterial alta, no se tratan adecuadamente, lo que puede conducir a un deceso.

Con respecto a los hallazgos de mortalidad materna en Estados Unidos, Donna Hoyert, autora del informe, declaró a ABC News que los números representaron una continuación de lo visto entre 2019 y 2020.

Acotó, no obstante, que se registró un aumento mayor en comparación con años anteriores, y en coincidencia con los estragos causados por la pandemia de Covid-19.