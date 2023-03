Drones de EEUU contra los carteles mexicanos: la nueva propuesta de Mike Pompeo

Washington, 17 maar (Sputnik).- El exsecretario de Estado de Estados Unidos durante el Gobierno de Donald Trump, Mike Pompeo, propuso el uso de drones estadounidenses para atacar a los cárteles de la droga en México.

En un texto publicado este 17 de marzo en el portal de la organización conservadora Centro Estadounidense para la Ley la Justicia (ACLJ, por sus siglas en inglés), el exfuncionario indicó que las medidas emprendidas por el Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, son insuficientes en la lucha contra el crimen organizado.

«Deberíamos saber a estas alturas que el Gobierno mexicano no está a la altura de la tarea de enfrentarse a los cárteles, ya que ha perdido o abdicado el control de vastas porciones de su propio país», sentenció Pompeo en su opinión.

De acuerdo con el exfuncionario de Trump, el Gobierno de Estados Unidos sabe dónde se ubican los grandes cárteles de la droga en México, por lo que propuso retomar su propuesta de usar drones para atacarlos. Según el exfuncionario, esto ya había sido puesto sobre la mesa desde la Administración de Trump. Sin embargo, dijo, el exmandatario republicano prefirió mantener la relación diplomática con el país latinoamericano antes de catalogar como organizaciones terroristas a los grupos del narcotráfico en México.

«Sabemos dónde están y qué están haciendo; no debemos esperar a que el problema llegue a nuestra puerta para abordarlo. Si el Gobierno mexicano no puede o no quiere eliminarlos, debemos proteger al pueblo estadounidense», advirtió Mike Pompeo.

Pompeo acusó al Gobierno de Biden de priorizar la relación con México antes que salvar vidas estadounidenses por adicción al fentanilo, sustancia que entre enero de 2021 y enero de 2022 se cobró la vida de más de 70.000 personas, según cifras oficiales de las autoridades sanitarias del país norteamericano.

De acuerdo con el exfuncionario estadounidense, combatir a los cárteles mexicanos con sanciones y guerra financiera no es suficiente.

«Enfrentarse de verdad a estas despiadadas organizaciones narcoterroristas exige todo el espectro del poder estadounidense. Será necesario perseguir a las entidades respaldadas por el Partido Comunista Chino que están canalizando compuestos precursores a los cárteles, que son necesarios para fabricar estas drogas mortales, una verdadera ‘causa raíz’ de la crisis de los opioides. Para ello, no basta con sancionar más eficazmente a los cárteles, hay que aplastarlos. Y la única forma de hacerlo es tratándolos como los terroristas que son y exigiendo responsabilidades a todos los que se asocian con ellos», se lee en el artículo firmado por Mike Pompeo, quien también es exdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

La propuesta de Pompeo se suma a la de los senadores republicanos Lindsey Graham y John Kennedy, quienes recientemente anunciaron que presentarán un proyecto de ley para declarar a los carteles del narcotráfico en México como organizaciones terroristas extranjeras —FTO, por sus siglas en inglés.

Según los legisladores, el objetivo de esta propuesta es poder activar más mecanismos contra estos grupos criminales, como autorizar que el Ejército de Estados Unidos pueda intervenir y combatir a los grupos del crimen organizado, incluso en territorio mexicano.

Sin embargo, la Casa Blanca ha reconocido que catalogar con esa figura a los carteles mexicanos no les daría muchas más ventajas de las que gozan ahora, tampoco desechó por completo esa posibilidad. (Sputnik)