Jamaica incrementará salario mínimo a partir del 1 de junio

Kingston, 17 mar (Prensa Latina) El Gobierno de Jamaica perfila hoy un aumento del 44 por ciento del salario mínimo a partir del 1 de junio próximo, de nueve mil a 13 mil dólares nacionales (85,7 estadounidenses).

Los guardias de seguridad industrial pasarán de 10 mil 500 a 14 mil (92,2 dólares estadounidenses) igualmente por semana laboral de 40 horas, explicó el primer ministro del país, Andrew Holness, al término de la presentación del Presupuesto ante el Parlamento.

La diferencia entre el salario mínimo de Jamaica y el pagadero a esta fuerza se redujo porque tiene a sus miembros ahora clasificados como trabajadores, tras una sentencia judicial del año pasado, abundó la autoridad.

La próxima vez que se anuncie un ascenso de este tipo, no habrá contraste entre ambos grupos, acotó Holness, para quien fue estratégica la decisión de no imponer nuevos impuestos para no erosionar los ingresos de los jamaicanos.

Calificó de vital la contribución de los empleados con salario mínimo, como los del hogar, artesanos, obreros, los dependientes de tiendas y el personal de seguridad.

Así nuestros fabricantes, profesionales de la hostelería, abogados, médicos y profesores alcanzarán los objetivos del país de productividad y servicios, aseveró.

El Gobierno del Partido Laborista de Jamaica (JLP), desde que asumimos el cargo en 2016, incrementó el salario mínimo de seis mil 200 dólares semanales a 13 mil, es decir, un 110 por ciento en el período de siete años, destacó Holness.

La inflación acumulada durante la etapa fue inferior al 50 por ciento, «e incluso en dólares estadounidenses representa un alza del 66 en el salario mínimo», remarcó.

Hemos hecho más que ningún otro ejecutivo para crear prosperidad para Jamaica y sus residentes, subrayó el primer ministro, quien subió antes el salario mínimo en abril de 2022.

La economía de esta isla con casi tres millones de habitantes creció un 5,1 por ciento en 2022, impulsada por la industria de servicios y la productora de bienes.

Después del duro traspiés provocado por la pandemia de la Covid-19 en 2020, registró un aumento de 4,6 por ciento al año siguiente, según datos del Banco Mundial.