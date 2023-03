Pueblo Unido no apoya la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania.

La tercera guerra mundial será nuclear y la siguiente con palos y cuchillos.

El conflicto armado que se vive en territorio de Ucrania está cumpliendo una de las máximas de toda guerra, lo primero que se sacrifica es la verdad. La primera mentira que se ha repetido hasta el cansancio es que este conflicto se inició con la operación militar especial iniciada por Rusia el 4 de febrero de 2022, cuando todos sabemos que esta guerra llevaba ya ochos años y que comenzó con el golpe de Estado perpetrado por los grupos nazis ucranianos apoyados por EEUU y la UE en el año 2014, contra el presidente constitucional Víctor Yanukovich.

Como consecuencia las provincias de Lugansk y Donetsk decidieron proclamarse como Repúblicas populares independientes y Crimea decidió en un referéndum con el apoyo del 95% de la población, reintegrarse a Rusia, todo como rechazo al gobierno espurio, de facto que se instauró producto del golpe de Estado

La situación que vive hoy Europa y el mundo es consecuencia de la política seguida por Estados Unidos después que Mijail Gorbachov accediera a la unificación de Alemania, la disolución del Pacto de Varsovia, bajo la palabra empeñada de que la OTAN – su contraparte militar – no se extendería hacia los países de Europa del Este. Esa palabra empeñada (que USA dice que no la cumplen pues no quedó por escrito) fue resultado de la ingenuidad o complicidad del último presidente de la URSS,

Hoy día son 27 países de Europa del Este asimilados por la OTAN, el brazo armado del capitalismo occidental contra Rusia, rodeando al país eslavo de decenas de bases militares, muchas de ellas con armamento atómico apuntándole directamente. Lo que desató la indignación y las alarmas de Rusia fue la solicitud de Ucrania de ingresar a la OTAN y establecer en su territorio misiles nucleares a cinco minutos de Moscú.

Muchos países se han sumado a Estados Unidos en su cruzada contra Rusia haciéndose eco de sanciones con el objetivo de debilitar su economía, sanciones agresivas que sin embargo no les ha dado el resultado esperado, todo lo contrario, han tenido un efecto bumerang que hoy tiene en grave crisis a USA y a sus aliados europeos.

La RUSOFOBIA desatada ha sido uno de los fenómenos más decadentes y condenables en este episodio, aplicando aquí las voces del ODIO: “si es ruso, no le hable, no de compre, no le venda, no lo salude”, desconociendo así la cultura milenaria del país más extenso del mundo y sus aportes en el campo de la música, la pintura, el valet, la literatura y demás artes.

Rusia no “invadió” Ucrania como se ha querido hacer entender por gusto o expansionismo, lo hizo porque la dictadura de Zelenski prohibió todos los partidos políticos de oposición y cerraron todos sus medios de comunicación escritos, radiados y televisados y le prohibieron a la población de origen ruso hablar en su idioma materno, el ruso.

Rusia salió a defender a quienes clamaban por su auxilio, los pobladores del Donbass, con sus ciudades destruidas por los bombardeos de Kiev, con más de 14000 muertos y miles de heridos civiles.

El gobierno de Costa Rica y hasta el Partido Frente Amplio se han manifestado en apoyo a esta guerra de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia en Ucrania, cosa que condenamos pues demuestran su ignorancia o mala fe.

El Partido Pueblo Unido apoya todo esfuerzo encaminado a parar esta guerra, valoramos la actitud de China al proponer un plan de paz. Quienes gobiernan Ucrania ya no ocultan ni se sonrojan por ello sus simpatías por el nazismo, el uso de su saludo y símbolos y sobre todo han elevado al rango de héroe nacional a Stephan Bandera conocido colaborador de Hitler y sus nazis en la segunda guerra mundial y responsable del asesinato de miles de judíos y polacos.

Parece que en Costa Rica no existe consciencia del peligroso rumbo que lleva esta guerra que únicamente obedece a los afanes expansionista y hegemonistas de Estados Unidos en el mundo. Lo acaba de decir el presidente de Siria Bashar Al Assad:” la tercera guerra mundial está ya en curso liderada por los terroristas apoyados por USA en Siria y los nazis en Ucrania”. El Papa Francisco se pronunció en igual sentido aunque no se anima a señalar tan claramente los responsables.

(*) Edgar Gutiérrez Cordero, Presidente del Partido PUEBLO UNIDO.