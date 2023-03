Gobierno de Ecuador anuncia estado de excepción por terremoto

Quito, 20 mar (Sputnik).- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, informó el domingo que será declarado el estado de excepción «sin restricciones de derechos a nivel nacional», tras el terremoto de 6,5 grados del fin de semana, que causó la muerte a 14 personas y heridas a otras 461, además de cuantiosos daños materiales.



«Vamos a declarar el estado de excepción sin restricción de derechos a nivel nacional, a fin de facilitar y acelerar la contratación pública de las estructuras afectadas», dijo en una alocución televisada al país.



El terremoto tuvo su epicentro en Balao, provincia de Guayas (suroeste) y, según la información oficial, fue perceptible en 13 de las 24 provincias del país.



Hasta ahora se reportaron 192 casas afectadas y otras 89 destruidas; además de 112 unidades educativas y 40 centros de salud con daños, y seis puentes colapsados, entre otros.



El presidente Lasso dijo que Ecuador enfrenta el impacto del evento natural y del crudo invierno, por lo cual se ha dispuesto a las instituciones involucradas en la emergencia actuar de inmediato para la recuperación de los daños.



Enumeraron que se entregaron kits de emergencia, se adecuaron albergues temporales y se movilizaron heridos a las casas de salud.



Precisó que el gobierno adoptará medidas complementarias para apoyar a los damnificados, como son la entrega de un bono de arrendamiento para los afectados y la adquisición de viviendas construidas al sector privado para dar soluciones más rápidas.



Además, indicó que se gestionarán fondos de emergencia de los organismos multilaterales para afrontar la contingencia.



En su mensaje resaltó que no hay afectaciones en aeropuertos y puertos para seguir recibiendo turistas normalmente y subrayó que no habrá ningún incremento de impuestos para enfrentar la emergencia.



El mandatario expresó las condolencias por las víctimas fatales y heridos registrados tras el evento telúrico y agradeció a las empresas que de forma solidaria han hecho donaciones para atender de forma inmediata a los damnificados.



En particular, resaltó a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Cruz Roja «por el trabajo desde el minuto 1 de esta emergencia».



Este fin de semana el presidente visitó las provincias de Guayas (suroreste); Azuay (sur); El Oro (sur) y Santo Domingo de los Tsáchilas (norte), donde constató los daños a causa del movimiento telúrico y visitó a heridos en los hospitales. (Sputnik)