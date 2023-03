China y Rusia tienen medios para amenazar los intereses de EEUU, dice oficial del ejército

Washington, 23 mar (Sputnik).- Tanto Rusia como China tienen los medios para poner en peligro los intereses y el estilo de vida de EEUU, dijo este jueves el presidente del Estado Mayor Conjunto del país norteamericano, el general Mark Milley.



«EEUU enfrenta dos grandes potencias nucleares, nuestros intereses en seguridad nacional compiten con los de EEUU. Tanto China como Rusia tienen los medios para amenazar nuestros intereses y nuestro estilo de vida», dijo el funcionario ante el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes .



Milley agregó que su país no está en guerra con Rusia y que su objetivo es colaborar en la defensa de Ucrania.



«Nuestra tarea es ayudar a Ucrania a defenderse. EEUU no está en guerra con Rusia a pesar de que Moscú trata de retratar eso. Estamos ayudando a un país a defenderse», dijo el militar.



El miércoles, el coordinador de comunicaciones especiales del Consejo de Seguridad, John Kirby, dijo que EEUU no está considerando enviar municiones con uranio empobrecido a Ucrania, luego de conocerse que Reino Unido planea enviar este tipo de provisión a Kiev.



El presidente ruso, Vladímir Putin, al referirse a esa iniciativa de Londres, declaró que Occidente realmente ha decidido luchar contra Rusia «hasta el último ucraniano». (Sputnik)