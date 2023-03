Presidente de México dispuesto a reunirse con abogado de exmandatario peruano Castillo

Ciudad de México, 24 mar (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó este viernes su disposición a reunirse con un abogado del exmandatario de Perú Pedro Castillo (2021-2022) quien fue destituido en diciembre pasado por el Poder Legislativo.



«Sí, cómo no, nos ponemos de acuerdo, ya saben cuál es mi opinión sobre este tema: creo que es una injusticia que se cometió», respondió el jefe de Estado en conferencia de prensa al conocer los aviones de la defensa.



El jurista Guido Leonardo Croxatto, integrante del equipo de abogados de Castillo, expresó la víspera su deseo de entrevistarse con el jefe de Estado mexicano para entregarle una carta de su defendido.



Castillo intentó cerrar el Congreso y tomar el Poder Judicial mediante un «gobierno de excepción», pero fue detenido y encarcelado poco después por el presunto delito de «rebelión».



En diciembre pasado, el mandatario destituido solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando fue condenado a prisión preventiva, argumentando que el parlamento peruano realizó una «campaña de ataque» en su contra, desde que asumió el cargo a finales de julio de 2021.



López Obrador reafirmó su postura que ha generado una protesta diplomática de la actual presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien pronunciará al embajador de su país en México argumentando «injerencia extranjera».



El mandatario norteamericano reafirmó que «se violó la democracia, porque el presidente Castillo fue elegido por el pueblo de Perú y se le destituyó con argucias o maniobras legales».



Croxatto anunció sus planes de visitar a López Obrador en abril próximo, a quien considera «un líder admirable».



«Se le destituyó por consigna de los potentados del Perú y del extranjero, y sobre eso no se dice nada», expresó el gobernante mexicano.



El abogado del expresidente viajará en fecha próxima al Vaticano para denunciar la violación de derechos humanos en Perú.



Las relaciones diplomáticas entre ambos países han sido reducidas al nivel de encargado de negocios.



«Vamos a recibirlo (al abogado), sabemos que es una injusticia, que es una violación flagrante a la democracia, a los derechos humanos», puntualizó.



El jefe del Ejecutivo mexicano considera que se ha establecido en el país sudamericano «un gobierno autoritario, represor», y ha otorgado asilo político a la esposa e hijos de Castillo, con quienes se reunieron.



López Obrador califica a Boluarte, como «presidenta espuria», elevando el nivel de la crisis diplomática.



Boluarte respondió a las declaraciones de López Obrador como una violación de «las normas internacionales sobre la no injerencia en los asuntos internos de un país».



Tras el retiro definitivo del embajador peruano, la cancillería mexicana decidió mantener su nivel de representación diplomática y consular. (Sputnik)