Suprema Corte México suspende reformas de leyes electorales promovidas por el Gobierno

Ciudad de México, 25 mar (Sputnik).- La Suprema Corte de Justicia de México ordenó la noche del viernes la suspensión del decreto de reformas de las leyes electorales, como solicitaba el Instituto Nacional Electoral (INE), alegando que son inconstitucionales las modificaciones promovidas por el Gobierno, que fueron aprobadas por el Congreso y recién promulgadas por el Ejecutivo.



«El Ministro Instructor concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del Decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma», informó el máximo tribunal del Poder Judicial federal en un comunicado.



El pasado 2 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó las reformas para modificar las leyes de instituciones y procedimientos electorales, de partidos políticos, del Poder Judicial en materia de comicios, sobre difusión y propaganda estatal, y de responsabilidades administrativas.



«Dicha suspensión fue otorgada debido a que el Decreto no sólo contiene normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede», indica el fallo provisorio.



Las controvertidas reformas fueron aprobadas en dos paquetes, uno en diciembre y otro en febrero pasados, que el Gobierno denomina «Plan B», debido a que el proyecto original para cambiar la Constitución fue descartado en diciembre de 2022 por el Senado, al no alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes de los votos.



Este viernes, el ministro ponente, Javier Laynez Potisek, «admitió la demanda de Controversia Constitucional que interpuso el INE en contra del Decreto» que reforman, adicionan y derogan las disposiciones establecidas en las leyes del sistema electoral mexicano.



El ministro Laynez Potisek solicitó a las autoridades demandadas -es decir el Congreso y el Ejecutivo federales-, «que presenten su contestación dentro del plazo legal», es decir cinco días hábiles.



El texto judicial indica que la Suprema Corte de la Nación ha resuelto en ocasiones anteriores que «en Controversias Constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión aun tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos».



El magistrado considera que este caso «se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía».



El 14 de marzo pasado, López Obrador dijo que «todo es un pretexto de los conservadores corruptos para enfrentar al Gobierno, porque no hay ninguna afectación a los procesos electorales, mucho menos a la democracia».



Las reformas fueron aprobadas en el Congreso por mayoría simple de la mitad más un voto de la bancada oficialista, y después de su promulgación fueron impugnadas por el INE ante la Suprema Corte.



El Gobierno y el oficialismo argumentan que el proyecto de reformas aprobado trata de terminar con los privilegios de la burocracia de la autoridad electoral, como un servicio médico privado, sueldos y viáticos superiores a los ingresos del presidente.



Entre las numerosas reformas hacia las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año 2024, las leyes eliminan además dos fideicomisos del INE: uno de contingencias laborales y otro sobre la administración de los inmuebles, que se deberán reintegrar al erario federal. (Sputnik)