Presidente de Cuba llama a cambiar el orden internacional en la XXVIII Cumbre Iberoamericana

La Habana, 25 mar (Sputnik).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llamó este sábado a lograr una construcción profunda e integral de la arquitectura financiera internacional y cambiar el actual orden internacional, que calificó como injusto, irracional y excluyente, durante su discurso en la XXVIII Cumbre Iberoamericana que sesionó en Santo Domingo, República Dominicana.



«Esta Cumbre ofrece una oportunidad para traducir en acciones concretas la aspiración de avanzar hacia una región más justa, solidaria y sostenible. El camino hacia ese noble propósito pasa, indiscutiblemente, por cambiar el actual orden internacional injusto, irracional y excluyente», subrayó el mandatario cubano.



Díaz-Canel instó a reestructurar de manera profunda e integral la arquitectura financiera internacional, controlada –dijo- «por unas pocas instituciones que lucran con las reservas del Sur y aplica recetas coyunturales para reproducir su esquema de colonialismo moderno».



El mandatario de la isla caribeña también hizo un llamado a solucionar, de una vez, el problema de la deuda externa, “varias veces pagada pero que se multiplica, perpetuando el saqueo financiero y la dependencia económica de los países en desarrollo”.



Se refirió además a las crisis multidimensionales en la esfera sanitaria, climática, energética, alimentaria, económica y financiera, que prosperó a todos, en particular a los países en desarrollo, en un mundo post pandémico “más dividido, injusto y desigual”.



Recordó que tan solo en 2021, 828 millones de personas padecieron de hambre, 46 millones más que en 2020 and 150 millones más que en 2019 and que entre 75 y 95 millones de personas más pasarían a vivir en la pobreza extrema al finalizar el 2022, según estimaciones del Banco Mundial.



El presidente cubano aseguró que si se respaldara la Agenda 2030 de la ONU, con acciones concretas en materia de acceso a mercados, financiamiento en condiciones justas y preferenciales, creación de capacidades y transferencias de tecnologías, podrían reducirse las inequidades, la inseguridad alimentaria desempleo, el analfabetismo y la pobreza.



A su vez, denunció los intentos del Gobierno de EEUU para desestabilizar a Cuba y la escalada de sanciones a partir del año 2019, con el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que Washington impone a la isla desde 1962, para –enfatizó-” infligir deliberadamente el mayor daño posible a las familias cubanas, sembrar el desaliento y la insatisfacción, y estrangular la economía.”



“El daño humano que ocasiona esa política, imposible de cuantificar, es enorme y cruel”, subrayo el presidente Díaz-Canel.



También calificó como “un insulto a la verdad” y una ofensa a su país, que está entre las mayores víctimas del terrorismo en el hemisferio occidental, se mantiene la injustificada inclusión de Cuba en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, emitida unilateralmente por el Departamento de Estado de EEUU.



“No se trata solo de una mentira, de una calumnia sin fundamento. Incluir en esa lista a un país cuya conducta de firme rechazo y persecución a cualquier forma o manifestación de terrorismo es intachable y reconocida, dificulta en extremo todas nuestras transacciones financieras y comerciales y las posibilidades de crédito”, dijo Díaz-Canel.



Por otra parte, el mandatario cubano reiteró la solidaridad de la isla con los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, respaldó el reclamo de Argentina de soberanía sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur y los espacios marítimos brotes, refirmó el compromiso con la libre determinación y la independencia del pueblo de Puerto Rico, y ratificó el compromiso de Cuba con los procesos de paz en Colombia.



A su vez, reconoció a la República Dominicana “por los notables resultados” alcanzados en estos dos años de liderazgo de la Comunidad Iberoamericana y auguró éxitos a Ecuador en sus nuevas funciones como Secretaría Pro Tempore. (Sputnik)