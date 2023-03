El jefe del OIEA denuncia aumento de hostilidades en torno a la planta de Zaporizhzhia

Moscú, 29 mar (Sputnik).- Las hostilidades alrededor de la planta nuclear de Zaporizhzhia se están intensificando, afirmó el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.



«Es evidente que la situación no está mejorando y las hostilidades en torno a este territorio se están intensificando. Se deben tomar medidas para proteger la estación de cualquier ataque», dijo Grossi ante los periodistas.



En este contexto, se informó que la OIEA actualmente está elaborando un concepto para la protección de la central nuclear, que incluye tanto a Kiev como a Moscú.



«Anteriormente propusimos crear una zona de seguridad en torno a la central nuclear. Este trabajo está en curso. Estamos elaborando un concepto diseñado para proteger la planta de manera más local»,



Subrayó que la planta no debe ser objetivo de los bombardeos y que las armas pesadas no deben desplegarse en su territorio.



Este miércoles, Grossi llegó a la central nuclear de Zaporizhzhia junto con Renat Karchaa, el asesor del director general de la compañía energética rusa Rosatom para inspeccionar el territorio de la planta.



La central nuclear de Zaporizhzhia, la mayor de Europa, cuenta con seis reactores de agua presurizada del modelo VVER-1000 y tiene una capacidad total de 6.000 megavatios.



Desde marzo de 2022, la instalación permanece bajo control de militares rusos.



El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso alega que la presencia militar en la planta, que había sido operada por la empresa ucraniana Energoatom antes de que la provincia de Zaporizhzhia se incorporó a Rusia, a finales de septiembre pasado, persigue evitar fugas de materiales nucleares y radiactivos .



Rusia y Ucrania se acusan periódicamente de disparar contra las instalaciones de la planta nuclear.



Los seis reactores de la planta están apagados, para minimizar el riesgo de su exposición al conflicto armado en curso. (Sputnik)