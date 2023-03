¿Inexperiencia o ataque coordinado?

El Presidente proclamó a los cuatro vientos que la Caja estaba quebrada, prontamente desmentido por personas calificadas.

Hace unos meses, se dijo que en un corto tiempo las listas de espera para mamografías y ultrasonidos de mama se acabarían. Días antes de renunciar, la ex Ministra de Salud dijo que las listas estaban en cero. Quienes conocen del tema, saben que eso no es posible en el corto tiempo. Hoy se sabe que no solo no están en cero sino posiblemente aumentaron.

Hace tres semanas se anunció que el Portafolio de Inversiones de la Caja se cancelaba por la situación económica presente. Ese portafolio fue cuidadosamente estudiado por la administración anterior que lo dejó financiado con fondos propios o a través de un fideicomiso con una institución bancaria sólida. Hoy se anuncia abruptamente que el portafolio de inversiones continúa.

Estas decisiones atropelladas parecen ser por inexperiencia de las más altas autoridades. ¿o quizá obedecen a un plan bien coordinado para debilitar a la Caja?

En los últimos ochenta años tuvimos la dicha de tener dos Presidentes de la República visionarios, el Dr. Calderón Guardia que la creó y don José Figueres Ferrer que la amplió y consolidó. Hoy tenemos a un Presidente populista que manipula datos y personas.

Desde hace mucho tiempo poderosos grupos sueñan con la posibilidad de privatizar la Caja. ¿Será esta la razón de fondo?

(*) Dr. Rodrigo Cabezas es médico