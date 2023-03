Bolsonaro arriba a Brasil desde EEUU y va a la sede de su partido sin hacer declaraciones

Río de Janeiro (Brasil), 30 mar (Sputnik).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) regresó este jueves a Brasil después de pasar tres meses en Orlando (sureste de EEUU).



El avión con Bolsonaro a bordo aterrizó a primera hora de la mañana en el aeropuerto de Brasilia, y aunque decenas de seguidores le esperaban para saludarle, el líder ultraderechista dejó el aeropuerto por una salida secundaria, según recogen medios como O Globo.



Después, escoltado por un convoy del Gabinete de Seguridad Institucional, Bolsonaro y su comitiva se desplazaron en auto hasta la sede del Partido Liberal (PL), donde fue recibido por políticos y aliados.



Bolsonaro saludó a algunos simpatizantes que se encontraron a las puertas de la sede del partido, pero no hizo declaraciones.



Entre quienes le esperaban estaban el presidente del PL, Valdemar Costa Neto; su hijo y senadores Flávio Bolsonaro y el exministro de Defensa Walter Braga Netto, que fue su candidato a vicepresidente en las elecciones de 2022.



en la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva el 1 de enero.



Durante los tres meses que pasó en EEUU estuvo hospedado en la casa de un amigo en un condominio de lujo e hizo pocas apariciones públicas, en pocos actos organizados por la ultraderecha en Florida, aunque no llegó a reunirse con el expresidente estadounidense Donald Trump (2017 -2021).



A su regreso a Brasil, Bolsonaro (que ya no cuenta con la protección legal que le daba la presidencia) tendrá por delante varios frentes judiciales.



Tiene casos abiertos en varios campos, desde la gestión de la pandemia del covid-19 marcada por la negligencia y el negacionismo hasta la instigación de los actos golpistas del 8 de enero en Brasilia.



El escándalo más reciente es el intento de apropiarse de joyas que la familia real de Arabia Saudita le regaló y que quizás no haber ido a parar al archivo del Estado, por ser un regalo institucional a la presidencia.

Por este asunto Bolsonaro y dos de sus ayudantes personales tendrán que testificar ante la Policía Federal el próximo 5 de abril. (Sputnik)