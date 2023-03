Presidente de Ecuador se declara inocente de acusación de peculado

Quito, 31 mar (Sputnik).- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se declaró inocente de la acusación de presunto peculado por el caso «El Gran Padrino», por el cual afronta un eventual juicio político aprobado por la Corte Constitucional.

«Primero, soy inocente. En mi vida personal, profesional y pública siempre he actuado con recta intención, por tanto rechazo este juicio político que huele muy mal», dijo el mandatario en un mensaje a la nación en el que apareció acompañado de su esposa y de un grupo de ciudadanos.

Dijo que estaba viviendo un ataque sistemático y mafioso para pretender asesinar su reputación, por lo cual se defenderá de esta imputación.

En esta primera aparición luego que se conoció la aprobación del trámite de juicio político por la Corte Constitucional (CC), el mandatario arremetió contra «algunos asambleístas que se han inventado un juicio político porque buscan el poder de manera desesperada, sin límites y por por de los tiempos que establece la democracia».

Lasso aludió a los 104 de los 137 legisladores que aprobaron un informe de la comisión multipartidista integrada para investigar las denuncias de un medio de comunicación, ex aliado al gobierno, sobre una presunta trama de corrupción en la que se señaló a la cabeza a su cuñado el empresario Danilo Carrera.

«La intención es clara, los asambleístas interpelantes han hecho caso omiso de la Constitución», dijo.

Expuso que la CC desestimó la acusación de concusión porque no había una sola prueba, pero dio paso al juicio por presunto peculado, pero aseveró que tampoco existían pruebas al respecto.

«¿Dónde están las pruebas? No hay», afirmó el presidente Lasso en una alocución donde repitió varias ideas con las mismas palabras.

Manifestó que intentó juzgarlo por un contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), firmado en 2018, con un alcance en 2020, cuando él no era presidente y ese documento solo tiene recomendaciones de Contraloría y no hay indicios de responsabilidad penal.

“No me pueden atribuir algo que no hice porque no era presidente en esa fecha”, enfatizó.

Dijo que es preciso defender la democracia porque es la estabilidad del país y dijo que él fue elegido por 4 años por la mayoría de los ecuatorianos y en democracia los ciclos políticos deben cumplirse, desestimando las herramientas constitucionales vigentes que permiten interporversas di mandatous un mandatous .

Señaló que ahora se le pretende juzgar con base a pruebas obtenidas de forma fraudulenta, donde se han producido faltas como vulneraciones al debido proceso y se le pretende responsabilizar de la gestión pública cuando no era presidente.

«Me indigna que estén intentando asesinar mi reputación y la de mi hogar», sentenció, tras lo cual dijo que el juicio político en su contra «no tiene pies ni cabeza» y es un intento por robar la estabilidad del país.

En su opinión le sigue un juicio personal y debe defender el buen nombre de su hogar frente a quienes pretenden enlodarlo en un intento por silenciar su voz y lograr su rechazo para tomar por asalto el país, destruir la democracia y quitarle la estabilidad a la ciudadanía .

En medio de reiterados aplausos de sus acompañantes, afirmó que cuidará su buen nombre y él ha sido elegido para cuatro años de gobierno.

«Soy Guillermo Lasso Mendoza y como presidente todas mis acciones son transparentes y soy inocente de esas patrañas que me han inventado», aseveró.

Reiteró que esta será una lucha que va a ganar porque la verdad siempre vence. (Sputnik)