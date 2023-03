George Soros responde a las acusaciones de Trump y sus aliados

Washington, 31 Mar. (EUROPA PRESS) – El magnate financiero estadounidense de origen húngaro George Soros ha asegurado este viernes no conocer al fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg, encargado de la imputación del expresidente de Estados Unidos Donald Trump por el caso de supuesto soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels.

Tras conocerse la noticia de su acusación, Trump arremetió contra Bragg por formar parte de una campaña en su contra y por haber sido «elegido personalmente y financiado por George Soros». «Es una vergüenza», añadió el exmandatario, quien se sumó así a la teoría defendida por otros destacados miembros del Partido Republicano.

«En cuanto a Alvin Bragg, de hecho no he contribuido a su campaña y no lo conozco», ha señalado Soros en respuesta a una pregunta del portal Semafor sobre su opinión al respecto de estos vínculos que los republicanos tratan de establecer entre el magnate húngaro y el alto funcionario estadounidense.

«Creo que algunos en la derecha prefieren centrarse en teorías conspiranoicas descabelladas que en los cargos graves contra el expresidente», ha añadido Soros, ya acostumbrado a recibir críticas del ‘ala dura’ de los republicanos estadounidenses por su financiación a los demócratas.

No solo Trump, sino otros destacadas figuras republicanas –como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, o el senador Lindsey Graham– habían alertado ya de supuestos vínculos entre Bragg y Soros cuando hace varias semanas el propio expresidente alertó de que sería detenido por el caso Stormy Daniels.

El caso contra Trump deriva del escándalo por el posible pago secreto de 130.000 dólares (más de 120.000 euros) a Stormy Daniels por parte del exabogado del expresidente Michael Cohen. Trump se ha convertido así en el primer exmandatario estadounidense en ser imputado, lo que podría acabar con sus aspiraciones de retornar a la Casa Blanca en las elecciones previstas para 2024.

Trump ha publicado un comunicado tras su imputación en el que ha denunciado «persecución política e interferencia electoral». «Esto no se ha hecho nunca antes en la historia de nuestra nación», ha recriminado, al tiempo que ha acusado a «los demócratas de la izquierda radical» de «una caza de brujas para destruir el movimiento ‘Make America Great Again'» y ha incidido en que es «una persona completamente inocente».