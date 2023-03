López Obrador celebra sea una mujer la jefa electoral de México

Ciudad de México, 31 mar (Prensa Latina) El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró hoy la elección de una mujer como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) esta madrugada después de un gran debate en la Cámara de Diputados.

La nueva jefa del INE se llama Guadalupe Taddei, y López Obrador dijo que no la conoce personalmente, pero sí a su familia que es progresista y honesta, tiene profesionalismo, es honesta e incapaz de actuar como el presidente que está saliendo (Lorenzo Córdova), es íntegra y fue examinada por una comisión del Congreso y, por si fuera, poco es producto de un sorteo, lo más transparente.

Junto a ella fueron elegidos otros cuatro consejeros también por insaculación entre 20 candidatos y eso, dijo el mandatario, lo veo bien pues había que procurar que no se diera el mismo procedimiento viciado de siempre, cometer el mismo vicio, o el error de repartirse los cargos entre los partidos, es la manera más democrática de elegir.

Explicó que la gente puede juzgarlos, como tienen que hacerlo con todos y no solamente con el INE, porque se mintió, se engañó a muchos con la reforma, se les dio información falsa de que se quería afectar la democracia, que lo que se buscaba era destruir el instituto.

Pero hay que seguir planteando que no se gaste tanto dinero en las elecciones, que no haya tantos diputados y senadores uninominales, y que se elijan los legisladores directamente y no por listas.

No me voy a equivocar si digo que todos los opositores que aspiran a la presidencia de la República quieren a los plurinominales designados a dedo porque son sus incondicionales.

Denunció que en los Gobiernos neoliberales reformaron la Constitución para elegir así a los legisladores, senadores y diputados, por eso no querían la reforma constitucional electoral.

Tampoco deseaban, dijo, que se tocaran los salarios, tanto para los partidos como para los consejeros del INE, el Tribunal Electoral que, como hemos dicho, ganan sueldos elevadísimos, y ahora que se van los consejeros les darán 10 millones de pesos (más de medio millón de dólares) a cada uno.

Eso está prohibido por la ley de austeridad, pero se ampararon por el Poder Judicial, y crearon su fideicomiso, un guardadito de más de 20 mil millones de pesos (más de mil millones de dólares), para eso, porque siguen los magistrados ganando más que el presidente y reciben además prestaciones de todo tipo, hasta para la alimentación y gastos exóticos, y ese es el fondo de todo el debate, aseguró.