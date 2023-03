López Obrador creará consejo sobre DDHH y reformará migración

Ciudad de México, 31 mar (Prensa Latina) El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, planteó hoy crear un consejo para evitar violaciones de derechos humanos de migrantes y reformar el Instituto Nacional de Migración (INM).

En conferencia de prensa, reveló que el tema lo trató con el padre Solalinde, un reconocido defensor de los migrantes, aunque crítico del Gobierno, y ese consejo puede extenderse también al exterior hacia los países emisores de indocumentados para que todos respeten los derechos de estos.

Anunció que van a empezar cuanto antes a crearlo, es decir, aclaró, cuando se tengan a los integrantes idóneos de ese consejo, pues hay muchos seudodefensores de derechos humanos y seudoambientalistas que solo buscan dinero, es decir, conseguir gente que realmente les preocupa el tema y quieren ayudar.

El tema surgió al analizar nuevamente la tragedia ocurrida en un albergue de migrantes en Chihuahua que dejó 38 muertos y 30 lesionados, y dijo que le ha dolido mucho esa situación, cuyo origen más profundo es no atender en sus causas el fenómeno del éxodo.

Criticó al Gobierno de Estados Unidos, el cual tiene arraigado el criterio de que para atender a la gente en asuntos migratorios tiene que ser mediante las organizaciones no gubernamentales, y él sostiene que la mayoría solo administran el problema, no lo resuelven y algunos trafican con las necesidades de las personas, pues son aparatos burocráticos y muy conservadores.

En el país vecino argumentan que no pueden entregar dineros a los gobiernos porque son corruptos, expresó, y a renglón seguido les propuso entonces que se los entreguen directamente a la gente y no a los intermediarios que compran con esos recursos carros de alta gama y se hospedan en los mejores hoteles del mundo.

¿Por qué -le preguntó al Gobierno de Estados Unidos- no destinan el dinero asignado a la compra de armas para Ucrania a resolver el tema de los migrantes?

Dijo que no es la primera vez que se lo dice la administración de Joe Biden, y ya lo dijo en la ONU, pero esta organización no hace absolutamente nada en favor de los migrantes, y mantiene un aparataje burocrático que gasta fortunas en viajes y no hacen nada por la gente.

Finalmente, al regresar al tema del incendio en el albergue de Chihuahua, insistió en que le pidió a la Fiscalía General que actúe a fondo, que no haya impunidad, no vamos a proteger a nadie, y no vamos a ocultar la verdad.