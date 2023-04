México libre y soberano López Obrador a senador Lindsey Graham

Ciudad de México, 4 abr (Prensa Latina) El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió hoy a las amenazas del senador republicano Lindsey Graham sobre el fentanilo, que México es libre y soberano y nadie puede intervenir en sus asuntos internos.

En su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el mandatario respondió a cuestionamientos del legislador conservador estadounidense quien amenazó muy fuerte al país al decirle a López Obrador que si no quiere trabajar con él para desmantelar los laboratorios que operan abiertamente en México, “y no cambia sus decisiones, vamos a tomar las cosas en nuestras propias manos”.

López Obrador rechazó de manera muy firme los dichos de Graham en un mensaje grabado minutos después de anunciar que presentará una nueva iniciativa de ley que designe como organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles de México y financie la intercepción de fentanilo.

El senador también expresó que los secretarios de Estado, Antony Blinken; y de Seguridad, Alejandro Mayorkas, coinciden en que los cárteles operan libre y abiertamente en México, lo que refutó el jefe de Estado con sólidos argumentos y cifras de la droga intervenida que sobrepasa las siete toneladas.

López Obrador reveló que se había llegado a un acuerdo para trabajar de manera conjunta, y lo mismo con legisladores de los dos partidos que visitaron México hace poco y les solicitaron que le pidiera al Gobierno de China que interviniera en el tráfico de fentanilo desde allí a los carteles mexicanos.

Así lo hizo y leyó una carta que al respecto le envió al presidente Xi Jinping, aunque no aclaró si ya fue respondida.

Al criticar que el Ejecutivo estadounidense no ataca las causas y orígenes del problema de la drogadicción, puso como ejemplo la decisión de la Federación Nacional de Baloncesto de Estados Unidos de autorizar el uso de la marihuana, lo cual comentó en un Twitter en el cual expuso sus criterios.

«Aprueban uso de la mariguana en la liga y ya los jugadores no serán sancionados por ello, amenazan con invadir a México, venden armas en los tianguis libremente, no hacen nada con los jóvenes que padecen la pandemia del fentanilo, pero no atacan sus causas, no les preocupa el bienestar solo el dinero y no fortalecen valores morales y espirituales. No limitan el consumo de droga y lo fomentan hasta en el deporte; es lastimoso y decadente».

Refutando argumentos de Graham, aseguró que 86 por ciento de los presos en Estados Unidos por fentanilo son estadounidenses, según estadísticas de ese país.

El canciller Marcelo Ebrard, por su parte, dio cifras y detalles de los importantes resultados dl combate contra el crimen organizado y en particular del tráfico de fentanilo, todo documentado.

Anunció que se lo enviará al senador republicano y al Gobierno vecino, y desmintió nuevamente que el narcotráfico controla zonas en el país a las cuales no puede acceder el Gobierno, según Graham.