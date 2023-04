Trump dice que EEUU «se está yendo al infierno» tras su acusación

Washington, 5 abr (Sputnik).- El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) dijo el martes en un discurso tras su comparecencia en Nueva York que EEUU «se está yendo infierno».



«Nuestro país se está yendo al infierno», dijo Trump desde su finca Mar-a-lago en Florida (sureste).



Para el exmandatario eso está sucediendo bajo el liderazgo del presidente Joe Biden.



El magnate republicano resaltó que la la economía estadounidense se está desplomando, que Rusia y China están estrechando lazos, así como Arabia Saudí e Irán, todo lo cual, señaló, se habría evitado si él seguía siendo el presidente de EEUU.



Trump también reafirmó durante su discurso en Florida que la operación militar especial de Rusia en Ucrania no habría tenido lugar con él en la Casa Blanca.



Respecto a la acusación formal en su contra, el expresidente dijo que el sistema judicial de EEUU se estaba utilizando para ganar elecciones.



Trump hizo referencia al fiscal general del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, un demócrata que, según él, le persigue en medio de su intento de ganar las elecciones presidenciales de 2024.



Más temprano el martes, Trump fue acusado de 34 cargos de falsificación de registros de negocios en una corte del estado de Nueva York.



Bragg dijo tras la lectura de cargos que el exmandatario falsificó registros para ocultar información a los votantes estadounidenses durante las elecciones nacionales de 2016.



El expresidente se declaró inocente de todos los cargos.



Según Trump, es el fiscal del distrito de Manhattan el criminal por filtrar información del gran jurado antes de que su acusación fuera formalmente desvelada el martes.



Bragg debería ser procesado o, como mínimo, debería dimitir por filtrar esa información, añadió el exmandatario.



Trump aseguró que personas que no son grandes admiradores suyos también creen que este procesamiento no es correcto.



Finalmente, el magnate republicano garantizó a sus partidarios que, aunque una «nube oscura» se cierne sobre su país, no tiene ninguna duda de que volverán a «hacer grande a EEUU otra vez».



Durante la comparecencia inicial de Trump ante el tribunal un juez dijo el juicio por su caso podría comenzar en enero de 2024, informaron los medios. (Sputnik)